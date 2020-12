LOS 12 BUENOS DESEOS PARA MÉXICO Y EL MUNDO

Como cada año aprovecho este espacio del Comentario a Tiempo, que me ha brindado la vida, para dar a conocer los 12 buenos deseos para nuestro México y el mundo, mismos que considero desde nuestra perspectiva, nos podrán dar felicidad a todos los seres humanos sin excepción alguna, y con ellos la ansiada tranquilidad del alma y del espíritu.



1 Que se termine la pandemia que agobia al mundo y que tantos sufrimientos ha causado,

2 Que dejemos de politizar al flagelo, porque las acciones en tal sentido es un crimen de lesa humanidad,

3 Que sanen todos los que han sido infectados por el malvado covid-19 y gocen de cabal salud,

4 Que lleguen las vacunas, sean de la nacionalidad que sean, a todos los confines de la tierra para que todos los seres humanos sin importar diferencias de nacionalidad, color, religión, u otras puedan ser inmunizados al flagelo que nos agobia,



5 Que triunfe el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya no apostemos a su fracaso, porque su éxito será de todos los mexicanos y por el contrario, su frustración nos afectará a todos por igual,

6 Que haya un cambio pacífico de la presidencia de Estados Unidos, que en ese propósito deponga su arrogancia el magnate-presidente Donald Trump y así no se provoque un conflicto social en la gran potencia que pudiera a afectar al mundo,

7 Que el flamante presidente de Estados Unidos Joe Biden, sea un magnífico mandatario para su país, y por la influencia de esa nación, para bien del mundo,

8 Que haya respeto y consideración a los migrantes en todas las latitudes del planeta y en es empeño se cancelen los odios raciales, étnicos, religiosos y comerciales,



9 Que se recuperen y se consoliden las economías con sentido social en las naciones y en el mundo.

10 Que se acaben las guerras sin importar los motivos que las provocan y se extermine al crimen organizado,

11 Que haya respeto irrestricto a las libertades de prensa y expresión y cesen los crímenes contra los periodistas al cancelar el discurso del odio a los mensajeros y la oprobiosa y vergonzosa impunidad, y

12 Que haya paz, tranquilidad y progreso igualitario.



Amigos de México y del mundo: Tengamos fe y esperanza en que este 2021 sea de felicidad, de progreso, de bienestar y de hermandad. Recuerden: año de nones es de dones. Salud al unísono de las 12 campanadas.



