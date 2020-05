Los 15 días próximos, los más difíciles: Héctor Astudillo

*Escalonado, el regreso a las actividades del ayuntamiento de Chilpancingo



En el estado vivimos una situación grave frente al covid-19, pero puede ser peor.

El número de contagiados sigue creciendo sin control y llegando a las camas de los hospitales Covid.

El problema es que aunque el gobierno de Guerrero y el federal hacen lo necesario para incrementar el número de camas para que los hospitales no colapsen, se corre el riesgo de que esto llegue a pasar.

Por eso es necesaria la participación de la sociedad, con plena consciencia y compromiso de que lo que se hace es para ’salvar vidas’, como dice el Héctor Astudillo.

El gobernador hace el llamado a mantener la sana distancia durante 15 días más, días que serán los más difíciles por el número de contagios de covid-19 que se están presentando.

Se espera que durante estos días se pueda bajar el número de infectados en la población de Guerrero para poder entrar a esa nueva normalidad de la vida cotidiana en el estado y el país.

En un mensaje a la población, anunció que este 1 de junio solo retornan a sus actividades el sector de la construcción y la minería.

Acerca de la construcción, anunció la realización de más de 500 obras como escuelas, drenajes, agua potable, entre otras con lo que se va a dar un gran impulso a la reactivación de la economía local.

Aunque se tiene planeado que sea el 15 la fecha de apertura del turismo, en forma gradual, será posible si el número de contagios se consigue reducir.

Astudillo Flores reconoció el esfuerzo y dedicación del personal médico, administrativos y de servicios, por su profesionalismo y entrega, aun con los riesgos que han tenido con su propia vida.

Son héroes sin duda, en esta etapa tan complicada de la historia de la humanidad, señaló.

También reconoció la solidaridad y apoyo de los empresarios, grandes, medianos y pequeños, en este periodo tan complicado

El pedido que el gobernador hace una vez más, es quedarse en casa y mantener la sana distancia, así como el uso de cubrebocas obligatorio en lugares de concurrencia.

Un buen anunció es el de la creación de comedores junto con el Ejército y la Marina en zonas donde más ha golpeado el desempleo.

Acerca de las clases aclaró que el ciclo escolar finalizará conforme lo oriente la Secretaría Pública Federal, previéndose el inicio del próximo periodo en agosto para el Educación Básica, y el 21 de septiembre para la Educación Media Superior, si estamos en el semáforo verde’, especificó.

El gobernador pidió dejar de lado la confrontación política, y centrarse en conseguir el control de la pandemia, y reiteró su compromiso con la salud de la población en las siete regiones.

Los próximos 15 días –dijo– serán los más difíciles de los últimos meses, y refrendó su confianza en la población, para poder hacer frente a esta pandemia y disminuir el número de contagios que nos han paralizado más de dos meses.

Por último, agradeció el apoyo y respaldo que ha dado a la población el gobierno federal, a través del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Mientras el gobierno de la capital, Antonio Gaspar prepara un regreso escalonado, con todas las precauciones, informando a la base trabajadora del ayuntamiento que el regreso a las labores se realizará hasta que el municipio deje de estar en alerta máxima.

Se trata seguir la semaforización establecida por el Gobierno Federal, para cuidar de su salud y ’de la población a la que servimos.’

El regreso está programado hasta el 15 de junio, sólo si el semáforo cambia de color rojo a color naranja, de lo contrario se continuará con el confinamiento.

El regreso a las labores que impliquen movilidad social, estará sujeto al Sistema de Alerta Sanitaria, por lo que una vez estando en ’semáforo naranja’, se permitirán actividades laborales esenciales y actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida.

Para el regreso, cada área laborará con un máximo del 30 por ciento del personal, siendo prioritarias las operativas y las de recaudación, y el horario se reducirá a cinco horas como máximo, comenzando el día a las 11:00 am y culminándolo a las 3:00 pm.

Para eso, el municipio proveerá de mascarillas y cubrebocas a cada empleado por única ocasión, siendo entregados por cada titular de área y será obligatorio su uso durante la jornada laboral.

Habrá medidas más estrictas en cuanto al aseo personal y de espacios que utilicen, por lo que todo empleado estará obligado a mantener su espacio limpio y sanitizado, así también deberá mantener sus materiales personales en uso exclusivo y no se le permitirá el consumo de alimentos dentro de la oficina.