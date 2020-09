Los 43: EPN, ante inversión canadiense

Nueva línea: Carrizalillo y Gold Corp

Antes ’fue el Estado’; hoy, militares

¿Ahí ’desaparecieron’ a normalistas?

Slim Domit: la vacuna, en menos de 1 año





La primera virtud para ser sabio es no ser necio

Horacio, poeta romano







En el caso de los 43 normalistas desaparecidos hace 6 años, aparece una nueva línea de investigación: la zona de minas de El Carrizalillo, en Tierra Caliente, Guerrero, donde presuntamente ’desaparecieron’ a los estudiantes.



De una de las minas de Carrizalillo, Los Filos, se extraen (como he mencionado en otras columnas) alrededor de 127 mil onzas de producción de oro, algo así como 3.6 toneladas de ese codiciado metal (poco más de 5 mil millones de pesos al año).



Es considerado uno de los más importantes yacimientos de América Latina, a cielo abierto. La explotación la inició la canadiense Gold Corp, en 2007, con Felipe Calderón.



Se ubica en una zona de conflicto. Los ejecutivos de la mina llegan al sitio por helicóptero o escoltados por militares. Además, ese sitio fue usado por criminales que dominan la zona, según Proceso, para desaparecer a los normalistas.



Esa línea de investigación la fundamentan en la FGR y en la oficina del subsecretario Alejandro Encinas. Pero, hay más. La falta de talento de los peñistas ante el riesgo de perder varios millones de dólares de inversión canadiense, si cerraban esa mina, los llevó a la indignación nacional por la masacre.



Ante la crisis social, económica y de seguridad en la región, decidió Gold Corp, vender la mina Los Filos a Equinox Gold (antes Leadgold), otra minera canadiense, por 438 millones de dólares.



Esto podría ’justificar’ las gansadas de EPN ante la crisis de ’Los 43’. Los simpatizantes de los padres de éstos, ante de la 4T, acusaban al Estado, ahora: los militares. Encinas acopió pruebas en donde se aprecia que los militares de la zona no intervinieron para rescatar a los estudiantes. Los activistas de Ayotzinapa, aseguran que fueron llevados a la zona militar donde los ’desaparecieron’.



La verdad histórica de Murillo, como la nueva verdad de la 4T, dejan en claro que hay mucho más de fondo. que un asunto policiaco. Hay intereses empresariales, económicos, políticos, electorales y de toda índole en ese vil crimen, que se niegan a aclarar. Es más, quieren mantener vivo al lobo, porque se muerte el lobo se acaba el cuento.



PODEROSOS CABALLEROS



CARLOS SLIM DOMIT: Fundamento Carso, pugna por que la vacuna contra Covid-19 esté al alcance de los mexicanos, a más tardar a principios del año próximo. El presidente de Carso y América Móvil, Carlos Slim Domit, auguró que con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, México y América Latina accederán a la vacuna un año antes de lo provisto. Por cierto, recalcó que el tratamiento efectivo contra el coronavirus es el uso del cubrebocas. Y, tiene la razón. Un acto de cortesía para el resto de la sociedad.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



GINGROUP: Raúl Beyruti Sánchez, Presidente GINgroup, tomó protesta como Miembro Honorífico del Congreso Nacional de la Abogacía, liderado por Roberto Vidal Méndez e integrado por magistrados, jueces, académicos de la UNAM y abogados connotados. Beyruti es uno de 300 líderes más influyentes de México, por detonar de manera innovadora empleos bien remunerados con protección social que dejan huella en las familias mexicanas.







