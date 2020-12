Los 9 Pueblos Mágicos de Michoacán destacan su presencia, en el Tianguis de Pueblos Mágicos en su edición 2020

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Angangueo, Cuitzeo, Jiquilpan, Pátzcuaro, Santa Clara de Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahua, Tzintzuntzan y Paracho son los 9 Pueblos Mágicos de Michoacán, los cuales estarán presentes en la edición 2020 del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo de manera virtual el 9 y 10 de diciembre.

Michoacán es uno de los estados con más Pueblos Mágicos en México y aquí te contamos todo sobre ellos:



Mineral de Angangueo

Recibió su nombramiento como Pueblo Mágico en 2012. Se trata de un poblado minero que se convierte en hogar de miles de mariposas monarca, que puedes admirar en los santuarios de Sierra Chincua y El Rosario. Visita el templo de la Inmaculada Concepción y la Parroquia de San Simón Celador, además de la Escuela Secundaria Mineros de Angangueo.



Cuitzeo del Porvenir

Se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en 2006 y está situado a orillas del lago con el mismo nombre. No te puedes perder el magnífico conjunto conventual de Santa María Magdalena alberga hoy en día el Museo de la Estampa. Los murales en la capilla de indios, el claustro y especialmente la magnífica sala capitular demuestran la gran relevancia de Cuitzeo en la evangelización de Michoacán.



Jiquilpan de Juárez

Pueblo Mágico desde el año 2012, este sitio vio nacer al general Lázaro Cárdenas. El arte está presente en cada rincón de Jiquilpan: en los talleres de seda y artesanías, en la música, en la gastronomía, o en las paredes de la Biblioteca, con impresionantes murales del gran maestro José Clemente Orozco.



Pátzcuaro

Denominado Pueblo Mágico desde 2002, fue fundado por Don Vasco de Quiroga. Un sitio que sin duda alguna es una delicia para fotógrafos, sibaritas y curiosos, ya que es de los pocos lugares en México pueden presumir de más de 500 años de historia, como lo hace Pátzcuaro.



Santa Clara del Cobre

Incorporado en 2010 al programa de Pueblos Mágicos, Santa Clara del Cobre es bien conocido por la calidad del trabajo de sus artesanos. Se trata de un pueblo tradicional michoacano, con su kiosko de cobre, sus plazas y sus templos. No olvides conocer el Museo Nacional del Cobre, que cuenta con una extraordinaria colección de piezas de concurso.



Tacámbaro

Le fue otorgado el nombramiento como Pueblo Mágico en 2012, se encuentra ubicado entre las montañas y Tierra caliente, por lo que presume de una temperatura perfecta. En el entorno del pueblo podrás encontrar cascadas como la del Arroyo Frío y lagunas como La Alberca ofrecen mil posibilidades para un día en naturaleza.



Tlalpujahua de Rayón

Recibió el nombramiento como Pueblo Mágico en 2005, el pueblo de la eterna navidad que se llena de mariposas en la temporada invernal. No dejes de visitar la Parroquia de San Pedro y San Pablo, la mina Dos Estrellas, la Iglesia Hundida del Carmen, o los talleres de esferas y adornos navideños.



Tzintzunztan

Se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2012. Tzintzuntzan se convirtió en la primera ciudad de Michoacán, de su esplendor prehispánico no te puedes perder la zona arqueológica las Yácatas. Visita también el Exconvento de Santa Ana. Un poblado de magníficos artesanos de cerámica beige con motivos de pescados o de cerámica verde vidriada.



Paracho

El más nuevo de los Pueblos Mágicos de Michoacán, recibió su nombramiento éste 2020. Es reconocido como la capital mundial de la guitarra, lo que le dio la fortuna de ser inspiración para la película ’Coco’ de Disney. Visita el Museo de la Feria de la Guitarra y Club de Lauderos, el Cerrito el Pelón, el Centro Ecoturístico Tata Vasco y mucho más.



Para evitar contagios de Covid-19, la segunda edición de Tianguis de Pueblos Mágicos se llevará a cabo de manera digital a través de la página www.tianguispueblosmagicos.com. El evento tiene como objetivo promover el turismo nacional, la gastronomía, la identidad cultural, las tradiciones y la oferta turística de cada uno de los 132 Pueblos Mágicos de México.