Los accidentes más trágicos del metro

En la noche del lunes al menos 25 personas han fallecido y casi 80 personas han resultado heridas tras derrumbarse la viga del puente de la Línea 12 del metro de Ciudad de México; esta tragedia se suma a la incontable lista de accidentes en uno de los metros más transitados del mundo, transportando más de 5.5 millones de personas que lo utilizan al día como única vía de transporte.



Pasadas las nueve de la mañana los labores de recogida de escombros han comenzado y casi tres horas después las grúas han logrado retirar uno de los vagones, que había quedado suspendido encima de las vías del metro.



’Una viga se venció en el momento en el que iba pasando el tren’, explicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



Los equipos de rescate y protección civil han tenido, además, que asegurar la zona porque había riesgo de que se produjera otro derrumbe y que un convoy cayera desde una altura de más de cuatro metros.



Tras el colapso en la Línea 12 del Metro usuarios en redes sociales denunciaron que también en otras estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) han detectado resquebrajos como en el Deportivo Oceanía, Oceanía, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón y San Lázaro, de la Línea B; Pantitlán, de la Línea 9, y Consulado, de la Línea 4.







En los anteriores gobiernos se han llegado a presentar varios accidentes en el Metro que han cobrado la vida de muchas personas y que en algunos casos pudieron evitarse con el mantenimiento oportuno.A inicios de este 2021, el sábado pasado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) sufrió un incendio en un centro de control, el cual derivó en la muerte de una joven policía, la intoxicación de 30 trabajadores y la suspensión de servicio en seis líneas.Un mes después de este accidente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportaron que el incendio registrado en la subestación eléctrica Buen Tono del Metro fue “un accidente fortuito y no previsible” y descartaron que fuera provocado por un acto de sabotaje o que se derivara de la falta de mantenimiento.El, en la estación Tacubaya, de la Línea 1, dos trenes se impactaron, lo que tuvo como saldo una persona muerta y otras 41 heridas.El choque ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando un tren se impactó contra otro sobre la vía que va en dirección a Observatorio.Tras las investigaciones, la directora del Metro, Florencia Serranía, explicó que la desconexión de mandos provocó que un tren quedara libre, y que la pendiente de la Línea 1 hizo que ese mismo tren tomara velocidad y colapsara con la otra unidad.Elen la estación Tasqueña de la Línea 2, se descarriló un tren y atropelló a una mujer.Años atrás, el, un convoy del Metro se estrelló con la parte trasera de otro tren en la estación Viaducto de la Línea 2. El conductor logró salir del convoy y sobrevivió al choque. Hubo alrededor de 70 heridos de gravedad y más de 30 muertos. Según la versión del conductor, no escuchó que la indicación de detener el tren y cuando quiso hacerlo, el sistema de frenado no funcionó.Eluno de los trenes fue golpeado por la caída de una loza en la estación Ermita, interrumpiendo el servicio.Eldos trenes del Sistema Colectivo Metro chocaron en la estación Ermita de la Línea 2, debido a que uno de los conductores operaba el convoy en modo manual. Cuatro personas resultaron lesionadas y el servicio se suspendió por tres horas en toda la línea y en ambas direcciones.Eldos unidades del Tren Ligero chocaron en el tramo conocido como la "curva Puerto Rico", cerca de la terminal Taxqueña 1; una persona murió y 39 personas resultaron lesionadas. En esta ocasión, el accidente también se debió a un error humano.Elun convoy del Tren Ligero que iba de Taxqueña hacia Xochimilco embistió a varios vehículos y a un ciclista en el crucero de Tlalmanalco, entre las estaciones El Vergel y Estadio Azteca; dos personas fallecieron y cinco más resultaron lesionadas.Eluna unidad del Tren Ligero que avanzaba a exceso de velocidad arrolló a dos personas que hacían trabajos de mantenimiento en las vías entre las estaciones Ciudad Jardín y La Virgen; uno de los trabajadores murió y otro sufrió múltiples lesiones.Elun operador del Metro en estado de ebriedad dio marcha al tren con las puertas abiertas. El convoy de la Línea 9, Tacubaya-Pantitlán, llegó a la estación Velódromo y a partir de ahí comenzó a avanzar con las puertas abiertas.Elun conductor de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, se encontraba en estado de ebriedad y al ser descubierto por el personal del STC y los usuarios, puso en marcha el tren en la estación Hospital General sin cerrar las puertas.El, dos trenes del Metro se impactaron en la estación Oceanía, de la Línea 5, con saldo de 12 personas heridas.En esa ocasión, las autoridades también dictaminaron un error humano y los conductores de los trenes fueron sometidos a pruebas de alcoholemia. Además, se reportó que los convoyes tenían en ese momento 40 años de vida, y que serían recuperados para su rehabilitación y puestos en circulación ese mismo año. Con información de MILENIO