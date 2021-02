LOS ACUERDOS DE PRIGINIO MARTÍNEZ Y ALFREDO DEL MAZO EN LA REGIÓN ORIENTE

Dicen los de las cúpulas políticas, ya es el tiempo de campañas y realmente la efervescencia política está a tope. En esta zona oriente en específico distrito 5 y 38 Federal, XXIII Y 39 local. Llama mucho la atención las negociaciones realizadas, cabe mencionar que muy conveniente Morena busca la continuación de mandato (reelección) en los antes mencionados (que va en contra de sus principios claro está) así que envía a sus ’mejores elementos’ supongo que entregaron excelentes resultados y habrá que premiarlos.



Pero el PRI no se queda atrás, ya que resulta sorprendente que el Gobernador sabiendo que esta zona la debería fortalecer puesto que está en juego la elección de gobernador próximamente y probable desaparición de su partido, descobija a su gremio no permitiendo la coalición PRI-PAN-PRD y cede la operatividad a Higinio, por qué será? realmente piensan que no hacemos análisis? Tan mediocres nos creen?



Realmente tienen razón: estamos en contingencia sanitaria, nuestro gobierno nos pidió no reunirnos, no salir de nuestra casa, realizar las medidas preventivas incrementando nuestro gasto con el uso del gel, germicida, tapetes, cubre bocas que es obligatorio en la canasta básica, entre otras reglas. La pregunta del millón es cómo piensan realizar una campaña con todos estos elementos encontrá? o tu ciudadano te vas a exponer y a tus seres queridos por amor algún partido político? va a valer la pena?.



Acaso no sería más dignificante que suspendieran la elección, porque están preocupados por los ciudadanos, y ese recurso que nunca llega para las campañas, utilizarlo para comprar vacunas, pruebas covid, fortalecer el sistema de salud, la alimentación ,economía ,nuestro campo, etc. etc….



Con esto queda más que demostrado que les importamos nada a esta clase política. Y no tiene que ver con la preferencia de ningún partido político, ya que realmente a nadie le importamos.



Y si los ciudadanos nos unimos en esta ocasión y no nos préstamos para sus campañas, si no ejercemos nuestro voto, y no los apoyamos en sus intereses mezquinos ….. Crees que lograríamos, quitar a toda esta bola de parásitos, que solo van por su salario que pagamos todooooooooos los ciudadanos a personas incompetentes, prepotentes e ineptas? Concluyo, el verdadero cambio está en ti.