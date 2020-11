Los adversos escenarios de Añorve

A diferencia del año pasado, esta vez el senador priista Manuel Añorve Baños, presentó su segundo informe de labores de manera virtual. Desde luego, la tónica de su discurso se enfocó a cuestionar al gobierno de López Obrador. Pero en el fondo, el legislador guerrerense debe estar consciente de su verdadera situación: como eventual candidato del PRI a gobernador para la elección de 2021, está llamado a ser cobijado ampliamente por la derrota electoral. No es un activo político de ese partido que sea ganador de elecciones. Y no puede desprenderse de su pasado político ligado a la escuela autoritaria. Hay que ir por partes.

SENADOR SIN RESULTADOS. – El problema del PRI en la coyuntura del gobierno de la Cuarta Transformación, es que no han sabido comportarse como oposición. Esta falla se asocia de manera natural, a que muchos de sus destacados miembros llevan mucha cola arrastrando. Y cualquier pisotón leve bastaría para meterlos en una encrucijada. En problemas políticos que literalmente, los chamuscarían. Son valores entendidos de la política. El senador Manuel Añorve es aspirante a gobernador por el PRI. Pero la circunstancia lo hace ver desfavorablemente. Hay cuando menos tres pistas concretas al respecto: 1.- Añorve se ha dedicado a defender lo indefendible. Primero, buscó un amparo para que el gobierno federal no desapareciera las guarderías infantiles que eran en realidad, negocios redondos de muchos prominentes miembros de ese partido político. En mayo de 2019, el senador tricolor anunció que cinco estancias infantiles —de 45 a las que se quitó el subsidio federal en Guerrero—, obtuvieron el amparo definitivo. Es decir, solo esa mínima cantidad comprobó que no desviaban recursos para atender «niños fantasmas». Pero lo que se vendió como logro era en realidad, una afrenta. Añorve no propuso jamás, que las 40 estancias restantes devolvieran el subsidio federal utilizado para otros fines. Porque su objetivo era cuestionar a la Cuarta Transformación, defendiendo intereses bajo sospecha de peculados. Fue un error político que no pudo componer después. Por eso decidió dejar en el olvido el asunto. 2.- Añorve pertenece al grupo político del sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien fue dirigente nacional del PRI y enfrentó las elecciones de 2016. En ese entonces, Manuel Añorve era secretario de Operación Política del CEN. En diciembre de 2019, AMLO anunció que había indicios de que Manlio Fabio buscaba ampararse para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra derivada justamente, de los desvíos de recursos operados durante aquella elección. Esa investigación señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto desvió 250 millones a Chihuahua —cuando gobernaba el corrupto detenido en Miami, César Duarte— y desde ahí fueron transferidos al PRI para financiar las campañas electorales de 2016. Esas transferencias habrían sido autorizadas por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Desde entonces Manlio Fabio se mantiene callado. No ha salido a buscar los reflectores mediáticos. Pero habla de algún modo, a través de Manuel Añorve. 3.- En la cancha política tricolor aparecen instalados dos contendientes para la candidatura a gobernador por ese partido: el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos. Y el propio Añorve. Cada cual juega con sus propios activos políticos. Pero los de Añorve aparecen más dañados que los de Mario. Porque éste último podría representar la puerta más efectiva a la eventual e hipotética alianza entre PRI-PRD. Pero Añorve difícilmente conciliaría los intereses de los actores que juegan en el partido del sol azteca, que apuesta a su sobrevivencia o su declive en la elección de 2021. Sobre todo, si se parte de que uno de los personajes que jugará decisivamente, será el ex gobernador Ángel Aguirre, familiar en línea indirecta con Añorve, pero también su adversario político desde la elección de gobernador de enero de 2011. Los escenarios que se configuran no pintan nada bien para el senador tricolor.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Al que indudablemente, se le está saliendo de control la expansión de contagios por Covid-19, es al gobernador Héctor Astudillo. A la medida oficial impuesta para cerrar los panteones ante la cercanía de la celebración por el tradicional Día de Muertos, pobladores de Xochistlahuaca, derribaron las puertas del panteón. Y mientras, el número de contagiados se dispara en las regiones Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente. Mientras más pasa el tiempo, más decae la actual administración estatal.