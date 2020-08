Los alcaldes de Hidalgo que pueden amanecer tras las rejas como Raúl Camacho

Además del alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños, quien fue aprehendido por un proceso que lo involucra como presunto responsable de cometer peculado, al menos otros siete alcaldes de la entidad han puesto sus barbas a remojar, pues encima de cometer presuntos desvíos, han sido señalados por otros ilícitos.



Entre los referidos se encuentran los aún alcaldes de Apan, Tepeapulco, Ixmiquilpan, Huejutla, Tulancingo Tlaxcopan, Tepechuacán y quien fuera munícipe de Atotonilco de Tula.

Los alcaldes que cualquier día de estos podrían amanecer tras las rejas



A decir del alcalde de Atotonilco de Tula, fue durante el mandato del actual diputado federal Julio César Ángeles Mendoza que la auditoría detectó irregularidades por más de 14 millones de pesos, pues no pudo acreditarse que las luminarias en las que habían invertido, hayan sido efectivamente instaladas. La responsabilidad del presunto desvío de quien llegara bajo las siglas del PES es por un monto incluso mayor por la que se tiene en proceso al panista Raúl Camacho Baños.



La alcaldesa panista de Apan Ángeles Anaya también ha contado por observaciones millonarias, mismas que superaron los 12 millones de pesos solamente entre 2017 y 2018. Aunado al desfalco, los mismos regidores de su demarcación la han acusado de irregularidades respecto a los negocios que mantiene con un equipo de futbol de 2da división y los ejidatarios la acusan de “venderse” con Grupo Modelo, pues facilitó todo lo que pudo para que dicha empresa saqueara el agua de una de las zonas considerada entre las más desérticas de la entidad.



El alcalde priista de Tepeapulco José Alfonso Delgadillo López también es considerado como uno de los alcaldes más “transas” de la entidad derivado del monto observado por la Auditoría del Estado (ASEH), misma que en solo dos años le descubrió irregularidades por más de 6 millones de pesos. Los malos manejos han provocado que cada fin de año tenga que solicitar recursos extraordinarios a Gobierno del Estado para pagar nóminas y adeudos contraídos de manera ilegal -pese a que es un recurso etiquetado el que recibió-, a que ha sido ventilado por amenazar de muerte a regidores por no cumplir sus caprichos, y que incluso sus gobernados se han ido a manifestar a su vivienda por diversos asuntos.



Otro personaje que seguro no puede conciliar el sueño es el que llegara por las siglas del PAN a Ixmiquilpan Pascual Charrez, quien además de sumar observaciones por más de 5 millones de pesos es vinculado con el grupo delictivo de Los Hades, entre otras irregularidades que han provocado que en más de una ocasión los pobladores lo hayan hecho marchar hacia sus comunidades como un método de presión y humillación por no cumplir con lo prometido.



El acalde pesista de Huejutla Raúl Badillo además de sus 4.3 millones observados fue calificado incluso como el peor alcalde de Hidalgo en el Raking de EANoticias 2019. Entre los presuntos desvíos destacan episodios como el de una camioneta que fue asegurada con más de 3 millones de pesos supuestamente para comprar conciencias.



Las cárceles de Hidalgo también tendrían un lugar reservado para el priista de Tulancingo Fernando Pérez, quien además de sus alrededor de 2.5 millones de pesos observados con irregularidades por parte dela ASEH, ha encontrado en los mismos regidores de su demarcación acusaciones por ejercicio indebido del servicio público, cohecho y peculado. También circulan videos sobre reclamos de los vecinos a quienes ha cobrado mediante supuestas “cooperaciones” la pavimentación de calles, pese a que se cuenta con un recurso federal para ello.



En Tlaxcoapan el alcalde panista Jovani Miguel ha estado ya cerca de la cárcel por haber defraudado a locatarios de un mercado por cobrarles cuotas para “otorgarles” el espacio público, además de sus presuntos nexos con hucachicoleros de la región, independientemente del dinero observado por ASEH, del cual, aún no ha podido solventar todos los señalamientos de la entidad auditora.



Aunque se trata de un municipio pequeño, el caso del alcalde priista de Tepehuacán Rosendo Hernández es otro que por diversas irregularidades, podría derivar en cárcel al igual que Raúl Camacho. La razón, que como han ventilado diversos personajes de la vida pública del municipio, independientemente de los 2.5 millones de pesos observados por la auditoría, realiza más de la mitad de la obra pública del municipio mediante empresas que son ligadas a él mismo así como al clan Viggiano-Austria, fungiendo incluso como intermediario pero de los intereses de dichos empresarios en lugar de los de la población.