Los alcaldes más transas de Hidalgo

Los alcaldes no entienden que están para servir a la gente y no para servirse a sí mismos, ocupando muchas veces el recurso que está destinado para el Desarrollo Social, la Obra Pública, así como gastos varios, en otros fines que no siempre son transparentes, por lo que se han hecho acreedores a diversas observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

Los alcaldes más transas



Teniendo en cuenta lo anterior, los alcaldes con mayor monto recuperable por un probable daño a la hacienda pública entre los años 2017 y 2018 fueron Raúl López Ramírez de Atotonilco de Tula, Raúl Camacho Baños de Mineral de la Reforma, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega de Apan y Francisco Uriel Islas Trejo de San Bartolo Tutotepec, quienes tuvieron observaciones entre los 11.5 y 15.7 millones de pesos.



Les siguen como “los más transas” Humberto Pacheco Miralrio de Mixquiahuala de Juárez, Gabino López Hernández de Metztitlán, Alma Dalila López Santiago de San Agustín Tlaxiaca, José Alfonso Delgadillo López de Tepeapulco, Haydee García Acosta de Cuautepec de Hinojosa y Pascual Charrez Pedraza de Ixmiquilpan, con observaciones entre los 5 y 7.5 millones de pesos.



Muy de cerca también están Raúl Badillo Ramírez de Huejutla de Reyes, Eustorgio Hernández Morales de Yahualica, Antonio Espinoza Espinoza de Emiliano Zapata así como Sotero Santiago Santiago de Chapantongo, quienes tuvieron observaciones por presuntos desvíos que van de los 3.4 a los 4.4 millones de pesos.



Existen muchos otros alcaldes más que también destacan por el monto que les ha sido observado aunque no se mencionan todos porque al menos 35 de ellos tuvieron observaciones por más de un millón de pesos, aunque allí encontramos a los de Tulancingo, Tepehuacán, Tula, Tlaxcoapan, Nicolás Flores, entre otros.



Solamente 13 alcaldes tuvieron observaciones por menos de 100 mil pesos para ambos ejercicios analizados.



Aquí la lista completa de los montos observados para cada uno de los alcaldes y sus partidos: