Los alcaldes que más gastan recursos del erario en ’su imagen personal’

Las malas prácticas de los alcaldes y la necesidad de satisfacer sus egos han provocado que derrochen recursos del erario en la promoción de su imagen personal, gastando en promedio decenas de miles de pesos cada uno de los días del año y requiriendo para ello, recortar otros gastos más prioritarios, pues hasta cerca de uno por cada 5 pesos de los que disponen, es destinado a este rubro y lo hacen gustosamente… al fin que no es su dinero.



Para la elaboración del presente Ranking, EA Noticias procesó y analizó la Estadística de las Finanzas Públicas Estatales, documento que anualmente presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los que más gastan, en términos relativos



Hay alcaldes que no gastan más en la promoción de su imagen personal probablemente no porque no quieran sino porque no tienen el recurso suficiente.



El alcalde de Zempoala Héctor Meneses vuelve a ocupar el primer lugar con un 18.5% de sus ingresos totales para promoverse, esto es, casi uno por cada cinco pesos de los que dispone.



Pero también llaman la atención otros alcaldes, quienes pese a gobernar en demarcaciones llenas de carencias donde predomina la miseria, no se les ocurre mejor forma de gastar el erario que en satisfacer su necesidad de reconocimiento.



La alcaldesa perredista de La Misión Cirila Martínez Garay es una de ellas, pues hasta el 18.2% de su presupuesto es destinado a los rubros que este ranking evaluó como aquellos de promoción personal. Su caso es singular, toda vez que evaluando los factores de Empleo, Salud, Social y de Seguridad, fue la mejor alcaldesa de 2019 en el EARanking alcaldes 2019.



El alcalde panista de Nicolás Flores, Nicolás González Elizalde, es quien sigue en la lista como el personaje que mayor porcentaje de sus egresos totales dedica a la promoción personal. Evaluados los rubros de Empleo, Salud, Social y de Seguridad obtuvo una calificación de 2.8 puntos sobre 10 posibles en el EARanking 2019.



Durante los ejercicios 2017 y 2018 le fueron observados por el ASEH 1.3 millones de pesos. Y aunque aparentemente, es uno de los alcaldes que ostenta uno de los sueldos más bajos de la entidad, lo “compensa” gastando, semanalmente, el equivalente a 221 mil pesos para la promoción de su figura.



Igual de lamentable es el caso del recién unido a la causa morenista y alcalde de Pacula Esteban Espino, evaluado también con 3.8 puntos sobre 10 posibles en el EARanking 2019 y que gasta hasta el 15.95 de su presupuesto en promover su imagen personal.



Aquí la lista completa: