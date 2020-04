Los Antorchistas no caerán en provocaciones a causa de funcionarios mal intencionados: Camelia Domínguez Isidoro

Ecatepec, México.- Vamos a defender las obras que sean en beneficio de la comunidad como siempre lo hemos hecho, hasta ahorita, Morena en Ecatepec no ha hecho nada, pero manda a sus porros a molestar a los vecinos y a la empresa que realizará la primera etapa de la obra del colector semiprofundo en La Laguna de Chiconautla, reveló Camelia Domínguez Isidoro líder social en Ecatepec.



’Esta obra dará inicio en los próximos días. Los antrchistas han luchado desde hace mucho tiempo gestionando en las dependencias para que sea un hecho.



Les piden a los vecinos de La Laguna que no se dejen engañar y manipular por gente que solo quiere el protagonismo político, para que sus jefes se paren el cuello.



Sin embargo, dijo, ’tendremos que estar al pendiente para que esta obra se realice, ya que los únicos beneficiados serán muchas familias que padecen de inundaciones en cada época de lluvias y no caerán en provocaciones que solo intentan desprestigiar el trabajo de la organización’, finalizó la líder social.