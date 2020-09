Los apoyos al sector turismo

Presume Secretaria de Turismo entrega de mil pesotes a prestadores

Ya son más de 200 hoteles que han tenido que cerrar

El Secretario de Gobierno también promueve en el ADO



De seguro que ya hay varias cámaras de restauranteros, hoteleros y hasta asociaciones de agencias de viaje, que están preparando una propuesta para que en una ceremonia especial, se le otorgue un reconocimiento a la secretaria de Turismo en el estado, Xóchitl Arbesú Lago quien al asistir a la guardia de honor de la Independencia en el parque de Los Berros ante el monumento del Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, declaró que para apoyar a trabajadores del sector, se les había hecho entrega a poco más de 38 mil prestadores de servicios de un bono por mil pesotes.



Si, querido lector o lectora, leyó usted bien, la secretaria de Turismo del Estado, Xóchitl Arbesú Lago informó que se habían entregado mil pesotes a 38 mil prestadores de algún servicio relacionado con la industria del turismo.



Y como decimos al inicio de esta Bitácora, ojalá y alguna organización, le rinda un merecido homenaje y reconocimiento a la funcionaria de atender al sector turismo, que por cierto, este año nada más, está ejerciendo un presupuesto de 106,361,328.00 de pesos.



Otro dato interesante que reveló la secretaria de Turismo en el Estado de Veracruz, es que por consecuencia de la pandemia del COVID19 ya son 200 los hoteles que han tenido que cerrar sus puertas debido a que no alcanzan ni siquiera a cubrir sus gastos mínimos.



Y es que cuando uno se entera que la secretaría de Turismo en coordinación con la SEDESOL estuvo repartiendo apoyos de mil pesos a trabajadores del ramo, surge la pregunta obligada ¿y con esa cantidad de dinero, que es lo que van a comprar?



¿para que alcanza si se tiene que comprar una despensa para varios miembros de una familia?



¿cuántos días podrán sobrevivir con mil pesos?



¿cuánto gana al día la secretaria de Turismo? Porque lamentablemente la página de transparencia no está actualizada y el tabulador que se publica es del año 2015 en que el titular ganaba dos mil pesos diarios.



¿Qué pasó con los millones de pesos del famoso impuesto del 2% al hospedaje, que supuestamente era para promover el turismo y hasta la fecha no se sabe en qué se ha gastado?



Es bien sabido que las comparaciones son odiosas, pero como a las autoridades del sector turismo les gusta presumir que Veracruz es el estado preferido de los turistas nacionales, pues también vale la pena hacer un comparativo con lo que en otras entidades están haciendo para apoyar a enfrentar la pandemia.



Por ejemplo, en Quintana Roo, se entregaron a los hoteleros y restauranteros que van desde los ciento cincuenta mil hasta quinientos mil pesos, para que pudieran mantener sin despedir a sus trabajadores.



Pero en cambio, acá en el terruño veracruzano, el mismísimo secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos se trasladó a la Ciudad de México para promover en la terminal de autobuses de la TAPO para anunciar un acuerdo con la capital del país, para que alcaldías puedan ser promocionadas en Veracruz y viceversa.



Entrevistado por reporteros en la central TAPO -no se sabe si los periodistas eran de medios veracruzanos que fueron llevados exprofeso a cubrir al acto del funcionario- Cisneros Burgos explicó se trata de una especie de intercambio, donde en los municipios de la entidad también se promocionarán las diversas alcaldías.



’Estamos por concretar con la Ciudad de México a través de Turismo una colaboración que permita que lugares de sus alcaldías puedan ser promocionadas en Veracruz y viceversa, que en las alcaldías se promocione a Veracruz’, declaró en conferencia de prensa.



Pero eso no es todo, el secretario de Gobierno de Veracruz en funciones de secretario de Turismo, Cisneros Burgos, con un folklórico paliacate rojo al cuello, adelantó que en los próximos días en la TAPO se llevará a cabo una muestra gastronómica de Veracruz, donde se aplicarán todas las medidas sanitarias ante la pandemia por el Coronavirus.



Asimismo, adelantó que este tipo de acciones se tienen previstas en otras terminales de ADO del país, como es el caso de los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.



No pos sí, con esos apoyotes y con esas promociones tan originales, seguro que la industria turística de Veracruz va a salir de la crisis que la tiene al borde de la sepultura.



Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.



En Twitter: @bitacoraveracru



Página web: http://bitacorapolitica.com.mx



Blog: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es

YouTube: https://www.youtube.com/user/miguelangelcristiani/videos