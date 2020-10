En el partido del presidente Obrador todo mundo tira línea, aunque ese

tiro salga ’por la culata’, como en Hidalgo y Coahuila este fin de

semana.



Los arios de morena no quieren al diputado Porfirio Muñoz Ledo como

dirigente nacional por viejito, y por su color de piel.



El ’gringo’ Jaime (Yeims) Bonilla, conocido en el bajo mundo como

’Yeims Bond-illa’ alardeó de su sangre azul: ’no podemos agarrar

caballos cansados para carreras de largo metraje’.



Mario Delgado, el colimense sin parecido físico con la ’raza aria’, secundó.



Bond-illa y Delgado van por un partido, no de masas sino de grupos, de

tribus como en el moribundo PRD, para favorecer la candidatura

presidencial de Marcelo Ebrard en 2024.



Muñoz Ledo, ganador de todas las encuestas aplicadas por el INE

sentenció: si el INE quiere hacer una tercera encuesta, ’ese es su

cuento. Yo ya soy presidente legítimo, porque gané en la ruta que

definieron’.



El octogenario diplomático y legislador fue más allá: si Obrador

quiere partido, ’que me deje actuar, que me apoye’.



Ex presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ex

dirigente nacional del PRI y del PRD, ex candidato presidencial del

PARM, aliado del PAN, secretario del Trabajo y de Educación Pública,

diputado, senador…sentenció: (los opositores) son golpistas. Les

interesa sólo el poder.



En Coahuila, donde morena perdió ante el PRI las 16 diputaciones en

juego, el ’chamaco’ Delgado llamó a su oponente ’demente’ y

caprichoso.



Al parecer morena habría sido derrotado por los priistas en Pachuca,

Tulancingo y demás municipios de Hidalgo.



Seguramente los arios morenacos no saben que la mayoría del gabinete

presidencial es de color obscuro y de muy avanzada edad: Jorge Arganis

Díaz (90 años), Manuel Bartlett (84), Jorge Alcocer (74), Olga Sánchez

Cordero(73), Víctor Villalobos (70), Alfonso Romo (69); Miguel Torruco

Marqués (68), Andrés Manuel López Obrador (67), José Rafael Ojeda

(66), Alfonso Durazo (66), Esteban Moctezuma (65), Luis Rodríguez

Bucio (64), Blanca Jiménez (62), Marcelo Ebrard (61), Octavio Romero

(61), Julio Scherer (60) y, Luis Cresencio Sandoval (60).



En la perspectiva de Porfirio Muñoz Ledo, de 80 años de edad, ’Marcelo

Ebrard está ansioso, ganoso, desembocado para ser Presidente de la

República’.



En el jaloneo partidista, la candidatura presidencial de Ebrard se

tambalea: ’Que se cuide’.



Marcelo: te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas’.



Como dijera el fundador y líder moral del partido en el poder: morena

es ’mucho pueblo para tan poco dirigente’, eso en alusión a quien sabe

quién.



¿Será morena un partido racista, con señores ’de linaje’ como pretende

Mario Delgado?



¿Mandarán los arios de morena al veterano diplomático y legislador

hasta donde da vuelta el aire?



Mail: [email protected]