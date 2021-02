Los aspirantes al gobierno de Hidalgo que siguen en la lucha

A menos de un año de que queden definidos los aspirantes a contender por la sucesión gubernamental en sus diferentes partidos, unos han caído, otros siguen vivos y hay hasta quienes revivieron; aquí el listado de quiénes son los que más ’suenan’ antes de celebrarse los comicios 2021 que en gran parte, definirán a los contendientes 2022.



Decir que para las elecciones a celebrarse este 2021 y que son conocidas como ’intermedias’ respecto del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su partido, Morena, lleva ventaja en al menos 12 de las 15 gubernaturas. Evaluar la situación local respecto la tendencia nacional sin embargo, sería un error, mismo que los guindas aprendieron en la renovación de ayuntamientos 2020, pues en materia política, ’Hidalgo se cuece aparte’.



LOS ASPIRANTES DEL PRI



A juzgar por los resultados obtenidos en la renovación de ayuntamientos 2020, que son el referente más cercano que se tiene en elecciones locales, el PRI partiría como favorito para la sucesión gubernamental, aunque todo puede pasar y serán las urnas las que mejor expresen la voluntad ciudadana.



El tricolor dependerá de la disciplina de su militancia ante la ruptura que hoy ya se deja ver entre el gobierno estatal y la dirigencia nacional, los encontrarían sus fuerzas aparentemente empatadas y por lo tanto, a merced de lo que se defina en junio del presente año.

Carolina Viggiano Por el lado de las mujeres, quien se ha apuntado ya como virtual candidata ha sido la Secretaria General del PRI Alma Carolina Viggiano Austria, misma que cuenta con dos ventajas clave para llevarse la nominación: la primera, que puede influir en el acuerdo nacional del partido para definir el género a contender por Hidalgo y la segunda, que es quien preside la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas. No es la única mujer en el PRI que podría aspirar a la candidatura en caso de elegirse un perfil femenino pero sí es quien más ruido ha hecho y quien en mejor posición se encuentra para conseguir su objetivo. Como debilidades, en lo local no logró colar a ninguno de sus cercanos a alguna de las 3 diputaciones federales a contenderse por mayoría y para aquellas donde designó plurinominales, en lugar de fortalecerse negociando espacios con grupos que le pudieran redituar en la postulación, se quiso comer al pastel ella sola, poniéndose a ella misma, a su esposo Rubén Moreira -cuya trayectoria también le resta simpatías-, así como a su propio hijo como candidato suplente. La actitud le resta y se suma al “enojo” de haber fraguado una alianza en Hidalgo que poco convenía al tricolor y donde renunciaron a 4 candidaturas antes de siquiera participar para entregarlas al PAN y al PRD. Es así que la alianza orquestada con el PAN y PRD deberá tener resultados superlativos para que conquiste el corazón de los priistas que se sintieron decepcionados tanto con la Coalición como con la designación de plurinominales, una loza que no será fácil de cargar.

Israel Félix



Para nadie es secreto que el político que preside Mineral de la Reforma es el favorito de Omar Fayad para aspirar a la sucesión gubernamental. Antes de su actual gestión, fue secretario ejecutivo de la Política Pública Estatal y desde allí se convirtió en la mano derecha de Omar Fayad.



Renunció a su cargo para poder ganar una elección aparentemente por sus propios méritos, pero es innegable que sin la ayuda del aparato estatal, no estaría donde se encuentra ahora.



Su designación dependerá de la fortaleza del mismo Omar Fayad pero también de que se demuestre que el priismo local no necesitaba de alianzas que lejos de sumar, les hicieran perder 4 espacios antes e celebrarse siquiera los comicios; es así que de haber mejores dividendos para los 3 espacios de mayoría en diputaciones federales que fueron designados por el priismo local respecto los 4 que se competirán en alianzas, el mensaje será claro.



Del otro lado compiten con la Secretaria General del partido pero del lado del gobierno estatal podrían también inclinar la balanza a su favor, toda vez que Alito, el presidente del CEN del PRI, ha llegado a tomar decisiones por “recomendación” de AMLO y es Fayad uno de los gobernadores más cercanos que tiene.



Quienes encabezan la tercera vía



No sería la primera vez que los jinetes que van a la delantera perdieran ante uno de los que aparentemente cabalgaba atrás y ello es factible dada la lucha de poder que se vive actualmente.



En un escenario aparentemente “equilibrado”, al menos hasta no conocerse los resultados de los comicios de junio, ninguno de los principales actores podría designar -o designarse -, pero lo que sí tendrían, es el derecho de “veto”, bajo el cual, los dos principales contendientes quedarían fuera por efecto de sus adversarios, obligando a dar la candidatura a otro personaje que cause menos fricciones, proceso que además, ya ha vivido Hidalgo.



Bajo ese escenario, Julio Valera Piedras, Erika Rodríguez Hernández o el mismo Benjamín Rico Moreno son los posibles caballos negros en la carrera, pues transitan también con otros grupos priistas y no gozan de la misma animadversión de aquellos que van a la delantera.



LOS ASPIRANTES DE MORENA



Si en el PRI hay divisiones, lo de Morena es un asunto mayor, pues no son sólo dos grupos hegemónicos los que pelean la candidatura, además que a diferencia de los tricolores, los guindas no son precisamente el mejor ejemplo de la institucionalidad de la militancia, además que se han dejado dividir por “fuerzas externas” (llámese Grupo Universidad o incluso, el propio Simón Vargas).



Si su dirigencia estatal es capaz de tejer fino y de evitar a los chapulines que ya quieren negociar su candidatura brincando a los locales para rogar al nacional la obtención de la candidatura, Morena no sólo será competitivo sino que también tendrá una verdadera oportunidad de ganar los comicios y traer al fin la alternancia política a Hidalgo.