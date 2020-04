Los atletas mexiquenses en silla de ruedas entrenan desde casa

Adaptan entrenamiento deportistas en silla de ruedas en su entorno.



Zinacantepec, Estado de México, 21 de abril de 2020. Para no perder forma física y estar preparados lo mejor posible, para cuando la cuarentena por el COVID-19 llegue a su fin, el grupo de atletismo sobre silla de ruedas mexiquense del entrenador Francisco Javier Sánchez Sansores, continúa su trabajo desde casa, con materiales que pueden tener a la mano.



El entrenador detalló que no será sencillo desarrollar un trabajo específico a distancia, pero explicó que se debe de hacer lo necesario para mantenerse y retomar la vida deportiva, para cuando la contingencia haya llegado a su fin y encarar los compromisos pospuestos a causa de pandemia.



Acerca de lo que puede realizar cada uno de los atletas que integran su equipo, de entre los que destacan María Guadalupe Aranda Zedillo, Luis Ernesto Oviedo Martínez y Steve Villalpando Hernández, explicó que pueden adaptar una rutina en su entorno, así como acoplarse a la situación actual de crisis social y económica, para salir adelante.



’Son muchos ejercicios que se pueden hacer en casa con balones, ligas, botellas de agua, en este tiempo de crisis y de crisis económica, se pueden usar con ejercicios laterales o frontales’, afirmó Sánchez Sansores.



Finalmente, el entrenador explicó que no es un momento sencillo para los deportistas, sobre todo porque ya tenían planificado un calendario, en el que algunos asistirán a los selectivos rumbo a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y que con el aplazamiento deberán de replantear todo el esquema de trabajo, pero confió en los deportistas a su cargo para que puedan adaptarse a estas circunstancias.