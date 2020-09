Los boxeadores toman medidas para el retorno seguro en el Edoméx

Planean realizar pruebas a deportistas que hayan calificado a los Juegos Conade para estar preparados.



Zinacantepec, Estado de México, 6 de septiembre de 2020. Ante el retorno a las diferentes actividades en el Estado de México, el boxeo en la entidad toma las medidas pertinentes para la reactivación de los entrenamientos luego de que los gimnasios dejaron de funcionar más de cinco meses a causa de la cuarentena por COVID-19.



’Abrir los espacios públicos de boxeo tiene que ver con adecuaciones muy importantes, que están cambiando completamente la dinámica en la que se desarrollaban, en los espacios deportivos está prohibido intercambiar guantes, guanteleta, usar un aparato inmediatamente después de que alguien lo haya usado, el sparring que ahorita no se usa, porque se rompe la sana distancia’, declaró Alfredo Castillo Torres, Presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de México.



Aseguró que este retorno será complicado para un deporte de contacto como es el boxeo, pero es importante acatar los protocolos al tiempo de reiniciar la actividad física.



Asimismo, Castillo Torres indicó que sin un anuncio oficial de si se desarrollarán o no los Juegos Conade 2020, han empezado a tomar previsiones con los boxeadores que ya habían obtenido su lugar en esta justa.



’El hecho de que haya empezado septiembre y no tengamos un comunicado oficial de la cancelación oficial de los Juegos Conade, abre la posibilidad de que si se pueden realizar, y si eso pasa, nosotros tenemos que prepararnos de entrada conociendo los 14 jóvenes que están clasificados’, declaró.



El responsable del pugilismo mexiquense explicó que se realizarán diferentes pruebas físicas y, a partir de ahí, se hará un informe detallado, el cual será enviado a la Dirección del Deporte y a la Federación, ellos a su vez a Conade, para empezar a generar un panorama de los deportistas, a fin de plantear las condiciones en las que se realizará la competencia.