Hace muchos años a los políticos que contaban con una ’enorme experiencia y eran consultados por los que iniciaban su carrera, les decían: LOS BRUJOS DEL PODER, ahora sabemos, al paso de los años, que no solamente eran los brujos, sino los que contaban con sus brujos de ’protección’ y en este sentido han seguido las tradiciones, varios libros se han escrito sobre el tema y se dan cuenta de los ritos que se realizan por gente poderosa, multimillonarios, políticos, empresarios, señoras de poder, narcotraficantes y así nos vamos enterando que de pronto aparecen los brujos del palo mayombe y se cotizan en miles de pesos en sus consultas y ’protecciones’ y se van a sitios como el istmo o lugares cercanos a centros ceremoniales y mar, y por esa razón se va conociendo que existe grupos ligados a esos brujos del poder y se hacen ceremonias donde, por ejemplo, se ha descubierto, en el estado de Puebla, que se realizan ceremonias de poder sacrificando tigres de bengala y otros animales, o bien, los sacrificios que hicieron famosos a los grupos de ’NARCOSATANICOS’ que estremecieron las conciencias de los mexicanos y obligaron a que se diera un seguimiento a este tipo de grupos, pero como todo, en el tiempo se van dejando y se esconden en sus ceremonias hasta que se comienzan a observar en los tiempos de elecciones, en que muchos brujos van y vienen de varios sitios para dar ’protección’ a su clientes de la política o cercanos a ellos que les sirven de protección.



Hace algunos años un agente de la PJF me comentaba espantado de que no cumplió con todos los ritos que le dieran a seguir cuando lo ’iniciaron’ o lo ’rallaron’, como dicen ellos, y dan sus juramentos en sangre y hacen sacrificios de animales que tienen que tener en sus casas en lugares especiales para dizque darse ’protección’ y como le estaba generando mucha angustia y no tenía bien sus relaciones en el trabajo y se sentía acosado me preguntaba si conocía a alguien que le quitara esos ritos y pues la realidad es que me quedé impactado, sobre todo, cuando me daba la lista de los importantes funcionarios que estaban en los mismos y que eran los que protegían y pagan a los brujos que traían de Cuba, Venezuela, Colombia y otras partes, y los mismos que estaban radicados en México y que además de darles ’protección’ a ellos les daban a los miembros importantes de las mafias y de los políticos, empresarios y financieros en todo el país, toda una industria de la ’protección’ montada con sacrificios y rituales que espantarían a muchos o son parte de lo que estiman pueden ejercer de atracción para que les brinden su confianza, y como los sacerdotes, esos brujos conocen de muchos secretos y ahí tienen su enorme poder.



Así como se criticaron las estampitas del Presidente y se nota en muchos políticos que portan cordoncitos rojos para la protección del ’mal de ojo’ y de la envidia, que algunos portan los tradicionales collares de colores que son tratados por esos brujos para darles ’protección’ y poder no solamente se ligan con el sector político, también con los policías, empresarios, señoras de pompin y guante, muchos delincuentes de ’cuello blanco’ o de las mafias, incluso, se venden en las centrales de abasto y los mercados y se realizan las ’limpias’ y las ceremonias de protección y poder en casas especiales y donde se cobran cantidades que salen de la imaginación de los mexicanos, las ceremonias con tigres o animales salvajes donde les cortan la cabeza y la preparan para que vigile los centros que les interesan a los ritualistas tienen costos en miles de pesos, se habló incluso en algún libro de que una importante lideresa magisterial en sus tiempos, cuando estaba tambaleando con uno de los presidentes en su relación, salió a un lejano país a realizar una ceremonia impactante que costó miles de dólares, y el asunto es que le dio resultado y esto generó, por supuesto, una mayor atracción de muchos políticos, empresarios, policías y delincuentes para seguir con la tradición de los BRUJOS DEL PODER, y bueno, por ahí andamos en muchos sitios.



Ya no son solamente las ceremonias de ’limpia’ tradicionales de nuestros pueblos indígenas, se van metiendo, los nuevos brujos que tienen otro tipo de ceremonias y ritos que llegan incluso a los sacrificios como los que se acaban de descubrir en Puebla, en el municipio de Cuexcomate, donde se sacrifican tigres de bengala y se hacen ritos especiales que deben costar fortunas.



En tales lides, es cuando nos tenemos que explicar acciones que desde ese estado, Puebla, se dan a vecinos en el Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo donde los mafiosos ligados al huachicoleo y otras ramas delictivas hacen para ampliar sus relaciones regalando alimentos por toneladas y esto no es gratuito, sobre todo cuando se trata de mostrar el poder que se genera cuando se cuenta con la protección de los brujos del poder que manejan y operan la política, el comercio, la industria y la mafias… y, curiosamente, cuando mayor es la intervención y las acciones financieras de las mafias colombianas llegadas a instalarse en México se provocan este tipo de acciones y se operan a muchos brujos de poder que los van relacionando con los políticos y empresarios o gente de la sociedad que en su ignorancia, desesperación y ambición caen en el juego y se aumentan las ceremonias y los ritos. Por supuesto que en todo ello cuenta mucho la falta de educación y las ambiciones y deformación de ideas y falta de moral, el poder por el poder, y es por esas razones que ahora vemos el aumento de brujos y de sitios y gentes que son canalizadas a esas ceremonias y compromisos para dar cuenta de sus secretos que es con los que los manipulan y controlan, pero el poder y el dinero ciega a muchos de los que ahora vemos buscando su puesto y presupuesto o a sus señoras que van y vienen para brindarles ’protección’ a sus compañeros y sigan en el poder, y por supuesto, haciendo sus negocios, no el bien para la sociedad… los brujos del poder cuesta mantenerlos mucho dinero… y a sus seguidores también, ahí andan muchos Presidentes, diputados y funcionarios de alto nivel, mafiosos y empresarios, en fin, la brujería política en acción.



