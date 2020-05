Los cadeneros

Con la definición de cadeneros (sujetos que sirven para seleccionar a quienes entran a un bar o antro, pero que sirven también para golpear a los indeseables) cataloga Felipe Calderón Hinojosa a tres de los gobernadores más polémicos del PAN de los años recientes.



Establece que ellos son parte fundamental de la descomposición y fractura en el partido blanquiazul, organismo político que se alejó de sus principios y ahora se encuentra en ’el principio del fin’.



Justo en los momentos en que el nuevo libro del ex Presidente de la República podría causar controversia y convertirse en una lectura obligada, sale a la luz pública este texto en el que no vale la pena invertir, pues no aporta gran cosa para conocer el interior de su administración y el porqué de sus decisiones en esos momentos.



Decisiones Difíciles es el nombre del singular libro con más de 500 páginas y con un costo cercano a los 500 pesos y que pronto circulará en librearías, aunque en forma digital ya lo hace y con un precio más módico.



Se esperaba con morbo que aclarase la relación con Genaro García Luna (recluido en una cárcel de Nueva York) y los decires sobre una presunta vinculación con el narco, pero nada de eso. Se lava las manos y precisa que si es culpable, sea castigado.



Sin embargo, en su propósito de posicionar a su nuevo partido político (México Libre) Calderón Hinojosa arremete contra el PAN y desnuda a tres ex gobernadores que arribaron a esos cargos propuestos por el PAN, donde mantenía militancia.



Los personajes en cuestión han sido sumamente cuestionados por motivos similares, aunque Calderón los sitúa como ’camarilla’ que cometían fraudes con el control del padrón partidista y mantenían la cerrazón al interior del partido si no contaban con su aval.



Rafael Moreno Valle (Puebla), Guillermo Padrés Elías (Sonora) y Francisco ’Kiko’ Vega de Lamadrid (Baja California) formaban parte del ’consorcio’ que manipulaban este tipo de acciones.



Curiosamente, dos de esos personajes fueron acusados de malversación de fondos. Sobre Padrés Elías, mantienen vivo el juicio en su contra después de pasar un par de años en la cárcel; ’Kiko’ Vega se encuentra sometido a escrutinio con acusaciones de todo tipo por el nuevo gobierno de Baja California y Rafael Moreno Valle falleció hace año y medio en un percance calificado de accidente, cuando volaba de Puebla a la Ciudad de México, acompañado de su esposa, ya para entonces gobernadora de Puebla.



El ex Presidente de México se ceba contra el poblano, del que afirma desarrolló un estilo de gobierno autoritario, persecutorio, implacable y hasta inescrupuloso.



Y es que hay que recordar que Moreno Valle tenía su proyecto de gobierno, donde su propósito principal era ser candidato presidencial, lo que no consiguió y como segundo objetivo, sentar un maximato en Puebla que si consiguió, primero con José Antonio (Tony) Gali y después con su esposa Martha Erika Alonso, la que a menos de veinte días de asumir el gobierno de Puebla, falleció con él.



De ese morenovallismo que tenía varias variantes en Puebla y que se extendía con otras ramificaciones en los estados, ya no queda nada, con la desaparición física de la cabeza. Padrés Elías y Vega de Lamadrid todavía tiene un futuro por delante, aunque no se presenta nada promisorio para ninguno de los dos.



Dos propósitos fundamentales en materia de turismo, al levantarse la emergencia sanitaria: mantener los fines de semana largos y promover los viajes dentro del país.



