Los cambios que vienen

Es muy clara la postura del Presidente con respecto a sus amigos y sin duda muchos se podrán extrañar de la forma en que defiende a sus amigos y esto muestra en realidad una de sus ventajas y que le generan la lealtad de sus amigos y seguidores, porque pudiendo estar equivocado nos muestra el valor de la amistad al grado que se podría decir que: es ’amigo de sus amigos, tengan o no razón’ y esto no es sencillo entender ni tener dentro del campo de la política. El agradecimiento de él para con los suyos y el reconocimiento de ellos para con él es una diferencia real en el mando y en el manejo del poder en México.



Con ello tendremos que estar atentos a lo que viene en el país, porque ahora estamos distraídos con la pandemia y la vacunación, con los ataques inútiles que se manejan en los medios y que solamente sirven para mostrar que en muchos casos ni se tiene razón ni se tienen los argumentos reales y solamente aparecen los argumentos viscerales que de nada sirven, hoy en día, además de los procesos electorales que se tendrán en el país y que distraerán a muchos grupos en la búsqueda de los puestos y presupuestos dejarán a un lado dos proceso importantes que veremos influir en el proceso en México: uno es la consulta popular del viejo sistema y con ello la parte fundamental en donde a través de la gente y su voto se podrán medir en realidad los odios y hartazgos desatados por los viejos políticos que solamente dejaron el camino limpio para el cambio y esto provocará una enorme oleada de reclamos en contra de los diferentes hombres que estuvieron en el poder y con ello se eliminará cualquier influencia o presión que pudieran ofrecer en contra del gobierno y de los cambios generados por AMLO, así que además de no tener partidos organizados, grupos reales de poder que puedan ser un grupo importante de ’oposición’ el camino para el cambio de sistema no tendrá mayor conflicto ni obstáculo.



El otro proceso es el de la reorganización social para desarrollar la nueva ideología que se conozca y se acepte por las grandes mayorías y en este proceso el ’ejército del magisterio’ jugará un importante papel porque no solamente estará al mando de la educación. sino también de la formación ideológica que cuadre y apoye en realidad la transformación que se generará en lo que AMLO ha llamado el CAMBIO DE SISTEMA, por esto en el mismo se tiene que controlar y eficientar el manejo de la vacunación que será una enorme experiencia social donde se verá la disciplina y la conciencia que van tomando las masas. Por ello no se podrá olvidar que en todo esto el primer paso es el de eliminar los obstáculos ideológicos para el cambio y por ello el manejo de los medios de comunicación y redes sociales y la eliminación de los grupos de presión con la ideología clasemediera que siguen siendo un obstáculo para el proceso del cambio, por esa razón las organizaciones empresariales y de pequeños comerciantes e industriales serán eliminadas o limitadas porque además jamás han representado adecuadamente a sus agremiados ni ha sido factor importante en la defensa de sus intereses porque solamente, las dirigencias empresariales y comerciales son las que han usado esa fuerza para imponerse y obtener grandes ventajas y negocios para el grupo de control mafioso, tal como se muestra, por ejemplo, en el manejo y operación del Consejo Coordinador Empresarial, que incluso opera todavía grandes intereses para algunos de sus dirigentes y obtiene puestos políticos a nivel estatal o federal y es así que con la filtración de información siguen teniendo influencia y manejo de grades negocios como ’coyotes’ de distintos grupos empresariales.



Por supuesto que la experiencia en el cambio de poder con AMLO se logró por el cansancio y hartazgo de los mexicanos en contra de los grupos tradicionales de poder que solamente sirvieron para el saqueo, el robo, el engaño y las truculencias en las corruptelas que afectaron a todo el país y este cambio por la ’vía pacífica’ en realidad no ha sido el resultado consciente de una lucha social y de organización política, sino que se ajustaron los tiempos y las circunstancias y apoyaron a que López Obrador, él y solamente él fueran el motor de este cambio y la organización política de Morena quedó fuera de este proceso, de tal suerte que solamente tuvo como objetivo el de ser el instrumento electoral, pero no el factor del cambio con organización política popular. Hoy, el cambio de sistema tendrá que ser también un nuevo instrumento e instrumentado por el Presidente, donde los grupos políticos todavía, sin organización de bases ni cambios ideológicos, podrán influir más que el mismo presidente. Así que hoy en día el cambio de sistema solamente lo podrá instrumentar y estructurar el Presidente y seguirá siendo su fuerza popular la que marque el rumbo del nuevo país ideado por AMLO en esta que él denomina: ’revolución pacífica’ en México y podrá ser en verdad una transformación pacífica, el asunto es que tienen poco tiempo para fortalecer el cambio y la aceptación política ideológica que se logre influir en las grandes masas y que sean éstas, no los instrumentos oficiales, como el Ejército ni las policías las que puedan confrontar en su caso a los grupos de la oposición porque así no se tendrán grandes confrontaciones ni violencia que afecte al país. Si el cambio y su defensa lo hacen las bases sociales y las masas organizadas y convencidas en el cambio ideológico y de sistema se podrá decir que el Presidente efectivamente tiene la razón y la fuerza para acelerar el cambio de sistema y dejar a un lado el simple cambio administrativo.



Así, en este tiempo se tendrán que organizar y convencer a los grandes grupos empresariales en que se les garantizan el buen manejo de sus intereses y que seguirán intocables, realizando los negocios con la aprobación y el uso de los fondos financieros nacionales y los recursos naturales en su provecho dentro de una política nacionalista y cerrada como la que fortaleció en su momento la economía nacional y generó a los grupos del poder económico y financiero, pero ahora con un nuevo enfoque social en donde las utilidades sirvan en parte para el beneficio de las mayorías… así que hay que ver los cambios que vienen.



