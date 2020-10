Los cambios que vienen

CURIOSO QUE ES EL TIEMPO Y LOS TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIAS, AHORA RESULTA QUE SEGÚN DON PORFIRIO, EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, NECESITA QUE LE PROTEJAN Y LE CUIDEN PARA QUE NO LO RELEGUEN EN LA PRESIDENCIA, COMO SI ÉL NO HUBIERA SIDO EL FACTOR MÁS IMPORTANTE PARA GANAR EL PROCESO ELECTORAL FUERA DE MORENA… PUES SI AL TIEMPO NECESITA NANAS, PUES ANDAMOS MAL, MUY MAL. COMO QUE ALGUNOS SE OLVIDAN DE QUE: ’EL QUE MANDA MANDA Y SI SE EQUIVOCA VUELVE A MANDAR’… ’EL PODER SE USA, NO SE COMPARTE’, A MENOS QUE LE QUEDE GRANDE, COSA QUE NO CREEMOS.



Al paso del tiempo no hemos entendido que el Presidente tiene todo el derecho a contestar y dar sus versiones de lo que hace, a lo mejor es que se excede y toma directamente a algún medio como ejemplo de los ataques y de cómo éstos sirven a otros intereses que no son los suyos y es lo que existe en el proceso democrático, la diversidad de ideas y de visiones del mundo y la vida. La realidad es que los medios también deben entender que no son tiempos de ocultar sus intereses y a los que sirven, si quieren transparencia deben de dejar las cosas claras.



El problema es que ahora con los muchos ’comunicadores’ que más que eso son admiradores y seguidores incondicionales del Presidente, su partido e ideas, en vez de tener una visión tolerante y crítica que sirva al gobernante para ilustrar lo que va sucediendo y de cómo afectan o influyen sus ideas y actos en la sociedad tal parece que solamente se utilizan a los ahora comunicadores para ser voceros de lo que quieren preguntarle desde el propio centro del poder o de cómo quieren que conteste las críticas que le hacen los que no están de acuerdo con él o bien encaminar las respuestas que debe tener para mantener la agenda política, esto es claro que debe ser por parte del poder, así se han comportado todos los gobiernos y sus mandos, el asunto es que este es un nuevo tipo de ejercer el ’especial o la especial forma de gobernar’ por parte de AMLO.



Claro que con sus conceptos no dará tregua ni dará chance para que se filtren dudas sobre lo que hace, también está imponiendo y puede y a lo mejor debe hacerlo, es su forma de ejercer el poder y el tiempo se lo come y tiene que generar no solamente un cambio de gobierno, sino establecer como lo ha prometido: UN CAMBIO DE SISTEMA, y esto es cosa seria, muy seria porque implica cambiar todo el modelo al que estamos acostumbrados y las costumbres no se quitan de un día para el otro, ni se entienden porque cambian todo, los conceptos e incluso la visión del mundo y de la vida.



Los medios tradicionales y los grupos políticos parece que no han entendido que así como lo marginaron por años, lo evitaron, le impidieron establecer los diálogos y conciliaciones esto mismo hace ahora, es como una respuesta normal, no sé si sea la mejor, pero es normal que así responda a lo que ha recibido bajo el esquema de que se cosecha lo que se siembra y esto lo sembraron por años en su campo y es lo que ahora cosechan.



Tienen varios elementos que puede y usa con la conformidad de la mayoría de la gente, finalmente ha exhibido a los medios de que recibían miles de millones de pesos y que éstos solamente eran usados, no para mostrar la realidad de lo que acontecía, sino para dar simples ofrendas en favor de los políticos que pagaban con los dineros del pueblo. Al paso de los años, la gente entendió que los medios en vez de informar, desinformaban y que ocultaban muchas cosas que al final de cuentas se venían conociendo por medio de las filtraciones del mismo poder o de los grupos de poder y así desconfiaron de los medios y comunicadores, porque al final de cuentas los recursos usados no servían más que para enriquecer a un selecto grupo de ’chayoteros’ o de empresarios incondicionales que servían al poder sin dar paso a la crítica y a los reclamos de los espacios de la oposición, que de pronto toma el poder y, pues se desquita, porque al final de cuentas en el proceso electoral los medios decían que no ganaba y en la realidad, AMLO lograba la mayor votación de la historia en el país y esto desnudó lo que ahora dice del porqué no sirven esos medios y busca la aprobación y apoyos en las ’benditas redes sociales’, que al final de cuentas sirvieron para fortalecer su poder y dar a conocer sus ideas o, cuando menos, los reclamos populares que demandaban el cambio y la eliminación de la corrupción.



Y hay muchas críticas de que hay represión en contra de medios y comunicadores y la verdad es que esto no sucede como antes, dejan que en esos medios se digan cosas y los comunicadores se exhiben al final como son y a quién sirven y esto, pues molesta porque no permite aquel juego sucio que tanto se utilizó en otros tiempos, la misma oposición utiliza, no a los medios tradicionales a pesar de que les son afines, los grandes medios los ignoran o los repliegan a las páginas escondidas y con letras pequeñas, y por ello la ’fuerza’ que han tomado en sus movilizaciones los ’mochos’ de FRENAAA son por medio de las redes, sus redes, y así logran movilizaciones y hacen movimientos que les ayudan y apoyan. Hay sin duda, enojos y resentimientos, las condiciones económicas y la crisis generan naturalmente esos enconos y se muestran en la intolerancia de uno y de otro lado porque solamente en las discusiones, se escuchan mentadas y gritos, no argumentos que logren la verdadera comunicación y el diálogo, y a gritos, pues nadie entiende ni logra cambios, incluyendo al ’dirigente’ que solamente dice que ’tiene gente preparada y capacitada para responder cualquier acto de agresión y que no pondrán la otra mejilla, sino responderán con la violencia a cualquier acto de violencia y así llaman a la confrontación, no a la negociación, y si este es el caminito que escogen, pues pueden llegar a la violencia, pero no a los cambios que necesitamos ahora los mexicanos en un ambiente de paz y de diálogo.



