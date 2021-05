Los candidatos a la presidencia en Chilpancingo

Después de que no fue tomado en cuenta, el doctor Gustavo Alarcón fue fichado por el PAN para que sea su candidato a presidente municipal.

Se supone que junto a él, lleva a varios liderazgos descontentos de Morena que no solo fueron excluidos del proceso de selección, sino que sufrieron maltrato político.

De ser así, significa que hay probabilidad de que esta ruptura le afecte a la candidata de Morena en la capital.

Es decir, parece que la falta de unidad en Chilpancingo terminará por afectar al partido guinda.

Por parte de la alianza PRI-PRD se espera que Jorge Salgado se sume en estos días a la campaña de Alejandro Arcos Catalán, para así fortalecer esa candidatura.

Sin duda, quien consiga más alianzas será quien pueda conseguir la presidencia municipal, y quien ha logrado divisiones en su partido, puede que le afecte en sus aspiraciones.

Todos saben que para fortalecer una candidatura es necesario sumar fuerzas, no dividirlas, ni dañarles al no tomarlos en cuenta para la mínima negociación, pues eso va en detrimento de su misma fortaleza en el proceso electoral.

En fin, parece entonces que quienes van a estar en mejor posición en las urnas van a ser Alejandro Arcos y el doctor Gustavo Alarcón, quienes vienen sumando adeptos a su candidatura.

Porque además poseen mayor claridad de la situación que guarda el municipio y sus propuestas crean mayor verosimilitud.

Quiénes ofrezcan cómo solucionar el problema del adeudo de Capach ante la CFE, y traer más agua a la capital que hasta el momento se tiene y ha reducido por el problema del estiaje, así como proponer cómo va a mejorar lo que hasta el momento ha hecho la actual administración, sin duda, será quien va a ganar la próxima elección.