Los casos de contagio de covid-19 han disminuido, al igual que el número de hospitalizaciones: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 08, 2020, 13:08 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los casos de contagio de covid-19 han disminuido, al igual que el número de hospitalizaciones y muertes, por lo que espera que ’pronto pase esta pesadilla y volvamos a nueva normalidad".



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario indicó que no se han reportado rebrotes del virus, al mismo tiempo que destacó la labor del personal médico, quienes, a pesar de la fatiga, continúan salvando vidas y atendiendo la pandemia.



’Podemos decir que, afortunadamente, ha ido bajando el número de contagios y lo que es más importante: el número de fallecimientos. Estamos en una situación mejor a pesar de la tremenda tragedia que ha significado esta pandemia’, dijo.



De la misma forma, reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud, que ha diseñado la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria en México; en particular de Jorge Alcocer Varela, quien dijo, ha estado laborando tiempo completo.



También aplaudió las acciones emprendidas por el subsecretario Hugo López-Gatell, que ya lleva ’mucho tiempo informando, orientando y educando para que salgamos adelante’.



El Ejecutivo federal señaló, ’creo que hemos tenido muy buena conducción para enfrentar esta pandemia y ahí va, insisto, avanzándose a pesar del dolor que nos ha dejado. Vamos logrando domar esta pandemia y espero que pronto pase esta pesadilla y regresemos a la nueva normalidad, la nueva realidad’, expresó.



DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE SE DEFINIRA CUALES VACUNAS SERÁN AUTORIZADAS



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que, entre noviembre y diciembre, se definirá cuáles vacunas serán autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de entre los 18 proyectos internacionales a los que tiene acceso México a través del mecanismo Covax.



El canciller explicó que México confirmó, a través de una carta, su intención de participar en el mecanismo Covax Facility, con la finalidad de adquirir las dosis necesarias para la población. Esta petición debe ser confirmada a más tardar el 19 de septiembre y hacer el pago correspondiente el 9 de octubre.



’¿Cuántas vacunas está desarrollando Covax a esta fecha?

18, ¿Cuáles de esas 18 se van a aplicar? Lo sabremos entre noviembre y diciembre, porque serán presentadas a las autoridades regulatorias y esas autoridades en México es Cofepris y en Estados Unidos es la FDA, y así sucesivamente se determinará cuáles de esas vacunas van a tener la autorización’, dijo.



Recordó que Covax tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de vacunas con base en tres pilares: el desarrollo y manufactura (CEPI), la distribución (GAVI) y la regulación internacional (OMS).



En tanto, recordó que México tiene firmados acuerdos bilaterales con Reino Unido (para la producción de vacuna), China, Rusia, y Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia (para la participación en ensayos clínicos).



Además, a través de dependencias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se está fortaleciendo el financiamiento con recursos de cooperación internacional para acelerar desarrollo de vacunas mexicanas, precisó.



LOS GOBERNADORES QUE DEJARON LA

CONAGO ESTAN EN SU DERECHO



El Presidente dijo que los 10 gobernadores que dejaron la Conago están en su derecho de hacerlo y aseguró no ver "nada extraño" en la decisión de ellos.



El Mandatario comentó que quienes dejan la Conferencia Nacional de Gobernadores "es porque están ejerciendo su libertad".



"Están en su derecho, se garantiza en México el derecho a disentir, hay libertades, eso es la democracia y qué bueno que haya puntos de vista distintos, además hay diferencias", declaró.

Ayer la Alianza Federalista, que agrupa a 10 mandatarios de oposición, anunció su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, al advertir que construirá ’un nuevo espacio para el diálogo republicano, no para la simulación’ con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



GOBERNADORES QUE SALEN DE CONAGO



Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas)

Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León)

Miguel Riquelme (Coahuila)

José Rosas Aispuro (Durango)

Silvano Aureoles (Michoacán)

José Ignacio Peralta (Colima)

Enrique Alfaro (Jalisco)

Martín Orozco (Aguascalientes)

Javier Corral (Chihuahua)

Diego Sinhué Rodríguez (Guanajuato).



De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la Conago ’ya no cumple la función para la que nación, como un espacio de deliberación para defender el federalismo y la soberanía de los estados’ y aseguró que la Alianza Federalista se convierte en un ’contrapeso’ al gobierno federal.



¿QUE ES LA CONAGO?



La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es un foro permanente el cual busca fortalecer el federalismo que agrupa a los 32 mandatarios estatales del país sin distinción de partidos políticos, según se explica en su página web oficial.



El 13 de julio de 2002 se constituyó formalmente en Cancún, Quintana Roo; algunos de los entonces mandatarios que la fundaron son: Pablo Salazar Mendiguchía, Chiapas; René Juárez Cisneros, Guerrero; Arturo Montiel Rojas, Estado de México; José Murat Casab, Oaxaca; Melquiades Morales Flores, Puebla; Ricardo Monreal Ávila, Zacatecas; así como Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.



’Esta Conferencia tiene como propósito el entendimiento y como propuesta la más amplia convocatoria para



El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, aseguró que la conformación de la Alianza Federalista no representa ’de ninguna manera’ un rompimiento con el gobierno federal, pues sólo se busca conformar un esquema para obtener mejores resultados en la coordinación entre estados y autoridades.



Ésta salida de la Conago no implica ni rompimiento con el gobierno federal ni romper el diálogo. Es sólo que si vemos que con este esquema no se puede obtener mejores respuestas, pues tenemos que buscar otro.



Entonces ahora buscamos una mejor forma de organizarnos para buscar una mejor respuesta a esos temas.