Los chavo-rucos salvan al país

Un muy querido y respetado amigo, Tobías, me enviaba algunas reflexiones sobre el avance de los años, supongo que en la etapa productiva de los 60 a 85 y explicaba que deberíamos reflexionar sobre el rápido paso del tiempo y lo cercano a la muerte. Por experiencia y en son de broma le comenté que no nos preocupáramos porque al final de cuentas la pandemia del coronavirus solamente anda tras los viejos y nosotros andamos en el nivel de los CHAVO-RUCOS, con los años, pero sin temores.



Seguramente los políticos con visión y en el caso especial de Andrés Manuel López Obrador, tendrían que reconocer que se dieron, primeramente, a la tarea de rescatar el valor y los recuerdos de los viejos, y por ello ahí destinaron sus primeros esfuerzos, supongamos que ellos, los viejos, cuando menos habían tenido las experiencias sobre el paso de cuando menos 12 sexenios, si comenzaron a votar a los 18 años hasta los 84, nadie nos podría engañar, porque no nos contaron, los vivimos, vivimos las pillerías, los entreguismos, las mentiras, las corruptelas, las represiones, el cinismo de muchos políticos y de muchos partidos y así nadie mejor que ese grupo para ser la fuerza vital del fortalecimiento de la política de AMLO y ellos fueron los que influyeron en las nuevas generaciones y no importaba ya lo que dijeran los medios, la radio y la televisión, a ese grupo ya no lo marearon y ellos explicaban lo que venía sucediendo y de la importancia del cambio. Hoy, muchos se preguntan si en esta pandemia de lo que se trata es de eliminar a ese grupo de viejos que son la base de los recuerdos y de la historia, los que piensan y reflexionan por los hechos y por los dichos, y al final de cuentas son los que tienen la memoria histórica del país y así, ellos, también, por tener más tiempo que los demás comenzaron a operar las redes sociales y asistir a los mítines de apoyo y no debemos olvidar que en el campo y en las zonas marginadas de las ciudades los viejos tienen influencia y respeto, es a los que recurren por consejo sus hijos y nietos y los jóvenes en general, ellos están clasificados como maestros sabios en las cuestiones de la vida, y sostienen, los jóvenes, que más vale una hora de plática con ellos que la lectura de muchos libros que los hacen bolas.



Mi amigo Tobías influyó en movimientos especiales en el norte del país, tiene sus especiales observaciones y, sobre todo, goza de cabal salud mental y valor y valores en su nivel, y a lo mejor, cuando reflexiona sobre lo cercano a la muerte y el rápido paso del tiempo, pues esperará volcar su sabiduría a los que vienen y eso es exactamente a lo que los grupos del poder le tienen mucho miedo, a que se conozcan las verdades de lo que ha sucedido porque es lo que realmente explica la realidad y al entenderla, podremos cambiarla.



Qué bueno que este mecanismo, logrado en la acción política, sirvió para el cambio por una vía pacífica y de votos como jamás se habrá conocido en la historia del país y que se lograra por el camino pacífico y sin violencia, no se ha perdido la paz social y los reclamos tienen mecanismos legales y no las brutales acciones en protestas, que generaban como respuesta la violencia institucional. Hoy, esa violencia está prohibida, se puede protestar, pero no se puede ni debe reprimir y esto, para los que conocimos los tiempos represivos, es un enorme avance. Podemos escribir libremente en los medios que nos lo permite, sin censura alguna y tenemos espacios en la radio y televisión, cosa que es de enorme avance, pero si no lo tuviéramos tenemos las redes sociales, y por ello, en ellas, en vez de confrontaciones se deben explicar con serenidad y buenos modos lo que es el sentir de la gente y no sus reclamos y resentimientos y esto está calando en las nuevas formas de la publicidad política y del quehacer político, claro que en ello no se debe olvidar que cientos de políticos en activo han sido reciclados de otros viejos partidos, no por convicciones, sino por el oportunismo de ellos y la necesidad del momento en la nueva organización de AMLO, por ello, tenemos, hasta pillos de la vieja mafia del poder en el poder o en los canales del poder y pues vendrán los tiempos en que la gente pueda identificarlos y conscientemente enviarlos a volar.



AMLO conoce del valor de la información y sabe comunicar, explica lo que otros no explican de los viejos tiempos, y los jóvenes van entendiendo mejor lo que los viejos, en sus casas, les fueron explicando, y por ello su valor y confianza entre la gente. Los datos del cómo nos robaron y saquearon, nos engañaron y operaron en el inmenso saqueo y corrupción en el país, ahora se van conociendo y hay demandas de su castigo y lo esperamos, pero el que manda suponemos tiene la información y cada cosa a su tiempo y en su circunstancia, pero hay actos de poder que no se pueden dejar sin el ejercicio del mismo y en cualquier nivel se debe reconocer que: ’El que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar y que el poder no se comparte, se ejerce’ y dentro de este nivel está la lógica del ejercicio del poder y es por ello que cuando se ejerce se generan reparos y muchos quieren tirar al jinete, pero más vale maña que fuerza y el tener de su lado a las mayorías y convocarlas es su fuerza y su capacidad política y esto lo logró, válgame el Señor, con los recuerdos de los viejos que fuimos los que generamos, en la realidad, el inicio del cambio, los únicos que lloviera o nos amenazaran, salíamos a votar y reclamamos siempre por esa libertad, los que habiendo soportado y sufrido la represión entendimos que lo que no nos podían encarcelar, eran las ideas y los recuerdos y los dimos a conocer a gritos y en donde pudimos y no olvidamos aunque, a lo mejor, perdonamos lo que no debemos perdonar, y desde la trinchera de las casas, como hoy en día lo vemos, se dio esta batalla que no se debe dejar en manos de los oportunistas que solamente andan tras los puestos con presupuestos, recordemos que en Roma, se inventó el SENADO para aprovechar la sabiduría de los viejos hasta que se corrompió y se cayó Roma como imperio, hoy, no solamente es el tiempo de los viejos y de los jóvenes, es el tiempo de combinar las experiencias y las ideas para lograr un cambio que nos llene de felicidad y armonía a todos, no solamente a unos cuántos, a todos por igual… es el reto.



