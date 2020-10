Los cinéfilos comparten reflexiones acerca del cine y la poesía

Puede verse a través de Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex.



Toluca, Estado de México, 23 de octubre de 2020. Como parte de los conversatorios Cultura sin fronteras, del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, se dieron cita especialistas en cine de diversos países, quienes platicaron en torno al séptimo arte en la poesía y cuyos aportes dejaron ver la estrecha relación que hay entre estas dos manifestaciones artísticas.



Coordinados por Juan Carlos Muciño, Director de Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo, participaron Sylvie Debe, de Francia, Hayrabet Alacahan, de Argentina, Douglas Machado, de Brasil, y Mohsen Emadi, de Irán, radicado en México.



Con una trayectoria destacada como profesora de la Universidad de Estrasburgo y especialista en cine brasileño, Sylvie Debe refirió que la literatura siempre estuvo presente en su infancia, y que hubo historias que la marcaron mucho.



’El cine siempre ha sido una puerta abierta al mundo, es importante el poder de la catarsis, vivir emociones, siempre he tenido la necesidad de ver películas y leer obras. La poesía y el cine se unen y un elemento que participa en la magia del cine es la voz’, indicó.



Por su parte, Hayrabet Alacahan, investigador, cineclubista y fundador de Cineteca Vida, refirió que su gusto por el cine inició a los siete años de edad, y ya a los 10 era cinéfilo, y respecto al tema tocado en esta charla, compartió que, ’la literatura y el cine, a la par, me hicieron mirar a la vida, son el condimento en nuestras vidas, es un placer y alegría permanentes; las películas son ya poesías audiovisuales’.



De perfil documentalista, con una importante producción cinematográfica, Douglas Machado refirió que, a temprana edad, acompañado de su hermano, se desarrolló apreciando diversas películas, lo que permitió que su amor por la cinematografía creciera.



Aficionado a los comics, para Machado hay una estrecha unión entre el libro, la película y el espectador, en este sentido refirió que no es lo que hay en la película o en la poesía, pues también se necesita una actitud poética de parte de la gente.



Por su parte, Mohsen Emadí, poeta, traductor, amante del cine, con amplia producción editorial, que además ha dirigido documentales poéticos, compartió que ante situaciones adversas que vivió en su país a muy temprana edad, encontró su primer refugio en los libros.



Explicó que conoció el cine a los nueve años de edad y fue a través del cine y la literatura como se pudo alejar de la violencia. Para Mohsen, la película Doctor Zhivago ha sido muy importante en su vida, añadió que los poemas más cinematográficos son los de García Lorca.



Para seguir la programación, los interesados pueden unirse a conversatorios de distintos temas a través de las redes sociales Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex.