Los clavadistas mexiquenses relatan sus experiencias en ’Espíritu deportivo’ de cultura y Deporte en un Click 3.0

Dan a conocer a los jóvenes talentos de esta disciplina en el Estado de México.



Zinacantepec Estado de México, 27 de octubre de 2020. La Secretaría de Cultura y Turismo llevó hasta los hogares de las y los mexiquenses, el programa ’Espíritu Deportivo’, que, en sus tres secciones: Leyendas Deportivas, Cuna de Campeones y Aprendamos de deporte, abordó una de las disciplinas más importantes para el país y para la entidad, los clavados.



En la primera parte de la emisión, en Leyendas del Deporte, se dio a conocer más de cerca a la clavadista de altura Adriana Jiménez Trejo, quien en el 2017 se convirtió en campeona de la Copa Mundial, y compartió las experiencias que ha vivido desde los inicios de su carrera hasta convertirse en uno de las máximas exponentes de esta disciplina a nivel mundial y nacional.



La deportista mexiquense recordó sus inicios, a los ocho años de edad, en la práctica de los clavados y cómo fue su debut en la primera Olimpiada Nacional, para después especializarse en la altura, donde ha destacado.



’Internacionalmente he tenido muy buenos momentos, en los últimos años de mi carrea como clavadista de altura, pero el que más llevo dentro fue el día que me llevé oro en la Copa del Mundo, porque fue la primera vez que me paraba en lo más alto del pódium y que cantaba el himno nacional, me estremecí y supe que aunque la gloria duraba pocos segundos valía la pena tanto trabajo y también se disfrutaba mucho el camino’, declaró la atleta.



’Es una gran responsabilidad, pero también es un orgullo los colores de tu bandera abrazándote, porque no vas de manera individual sino acompañada de millones de mexicanos, a mí me motiva mucho y me honra representar a mi país desde la plataforma’, agregó.



Por otro lado, en la sección Cuna de Campeones, el entrenador Jorge Rueda, quien forma parte de una familia que ha dedicado su vida a los clavados, y clavadistas Paola López Serrano, Carlos Martínez Vargas y Yaret Ruiz Sandoval platicaron de manera amena cómo se han desarrollado a su corta edad dentro de este deporte que requiere, además de capacidades físicas, una muy especial es una disciplina extrema.



Coincidieron en lo importante que es para ellos el representar al Estado de México, cuna de grandes campeones y sobre todo importantes exponentes de su disciplina a nivel nacional e internacional.



Finalmente, en Aprendamos de Deporte, Mario Gómez, conductor del programa, compartió cuáles son los clavadistas más destacados del Estado de México, quienes han logrado estar en el pódium de ganadores mencionando entre ellos a Jesús Mena Campos, Fernando Platas Álvarez y Tatiana Ortiz Galicia.