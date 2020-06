Los comedores comunitarios y los prospectos para Chilpancingo

Además de instalar 7 nuevos comedores con apoyo de la Sedena, el gobierno de Héctor Astudillo Flores juntos con la presidenta estatal del DIF iniciaron la entrega de 225 mil despensas correspondientes a las comidas calientes que se entregaba a los niños en las escuelas del estado.

A esos mismos niños se les hará llegar mediante despensas, por parte del DIF que coordina Mercedes Calvo de Astudillo.

Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán, Iguala, Coyuca de Benítez, Tlapa y Chilpancingo serán las sedes donde se instalarán los nuevos comedores, donde el gobierno del estado será responsable de hacer llegar los insumos correspondientes para su funcionamiento, desde las verduras hasta la carne que se utilizará.

En Chilpancingo los comedores ya están funcionando en las colonias Galeana y en la Rosario Ibarra, con apoyo de la Sedena, donde los alimentos serán preparados con las medidas de higiene necesarias, y las personas demandantes de alimentos deberán llevar su recipiente y su cubrebocas para evitar posibles contagios por Covid-19.

Por cierto, hay que mencionar que el comedor ubicado en la colonia Rosario Ibarra estará coordinado por el subsecretario de Finanzas de la SEG, Jaime Ramírez Solís, con lo que se garantiza una buena atención.

Vale destacar que Jaime Ramírez Solís es un joven que se ha ganado la confianza del gobernador de Guerrero a base de trabajo diario y, a estas alturas, ya cuenta con una amplia experiencia administrativa y política, que le permite aspirar a un cargo surgido de las urnas.

El subsecretario, además de estar desempeñando su labor en la dependencia educativa, también está colaborado en acciones que tienen que ver con la atención a la población que ha resultado afectada por la pandemia.

Por lo que coordinar un comedor que pretende dar cientos de raciones por día, no es poca cosa, además de hacerse cargo de las actividades propias de su encargo en la SEG.

Y es que durante la crisis sanitaria por el Covid-19 su trabajo ha sido de bajo perfil, sin dar a conocer sus acciones para no intentar beneficiarse de la necesidad de la gente para avanzar en las preferencias electorales que se avecinan.

Se sabe que existe un tácito acuerdo de respeto entre los aspirantes a espacios de representación electoral en Chilpancingo y sus distritos, como es Jaime Ramírez Solís, César Armenta, Bonifacio Montúfar, Ricardo Moreno, Víctor Martínez Toledo y Jorge Salgado Parra.

Esos personajes, sin que lo acordaran expresamente, han decidido respetar a la población mientras realizan acciones solidarias para no hacerse publicidad con la necesidad de la gente, algo sin duda loable viniendo de un grupo de políticos.

Es cierto que hay otros que en cada bolsa de víveres o de cubrebocas que entrega le piden a su equipo de medios de comunicación que les tomen el mayor número de fotos para que las publiciten en las redes sociales para aparecer como el político bienhechor y sensible a las necesidades humanas.

Lo que se traduce en una despensa y cientos de fotos.

Por ejemplo, en Acapulco, un expresidente municipal entregó unas cuantas despensas y hasta un promocional le hicieron en redes sociales.

Vale mencionar que en el caso de este grupo de políticos capitalinos, algunos en calidad de funcionarios, han sabido mantener en reserva sus acciones solidarias ante la población, lo cual habla bien de su carga ética, cuando eso ya es difícil de ver en estos días.

Eso refleja que en Chilpancingo la caballada no está flaca y hay varios tiradores a la presidencia municipal por parte del Revolucionario Institucional, mientras que el PRD tiene al diputado aguirrista Alberto Catalán Bastida, como uno de los probables aspirantes que llegue a la meta de selección de candidatos.

Por Morena son varios los que ya están anotados y se espera que más levanten la mano para decir que también quieren participar ahora que este partido es demasiado atractivo en términos de ganancias políticas y económicas al estar en el poder.

No perdamos de vista para esta elección a Jaime Ramírez Solís, César Armenta, Jorge Salgado, Bonifacio Montúfar, Ricardo Moreno, Víctor Martínez Toledo, quienes tienen puestos los ojos para competir por la presidencia municipal de Chilpancingo, también las diputaciones correspondientes.