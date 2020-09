Los contagios siguen aumentando en Guerrero

www.guerrerohabla.com



*Guerrero acumula 18 mil 634 casos confirmados y mil 921 defunciones



*La ocupación de camas Covid es del 30%



*Se intensificarán brigadas en bares, antros, transporte público, playas y mercados para bajar los contagios: Alejandro Bravo



*Todos los sistemas educativos se pusieron en marcha en Guerrero: SEG



Chilpancingo, Gro., 28 de septiembre del 2020.- Al presentar el informe diario del desarrollo del Covid-19 en el estado, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos reiteró el llamado a la ciudadanía para frenar los contagios, pues en la medida en que se sigan las indicaciones, ’seguramente iremos avanzando positivamente para tener una mayor reactivación económica, pero depende de nosotros, de toda esta colaboración’.



Acompañado del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; del jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca; del secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, así como de la directora General de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, el secretario Carlos de la Peña exhortó a la población poner atención y seguir usando el cubrebocas, la sana distancia, los lugares cerrados y las aglomeraciones



Indicó que hoy inicia la semana epidemiológica número 40, en la que Guerrero permanecerá en semáforo naranja hasta el 11 de octubre.



Refirió que Guerrero tiene acumulados 18 mil 634 casos confirmados y mil 921 defunciones, además de 124 casos nuevos registrados las últimas 24 horas.



Los casos activos suman 794 y se encuentran principalmente en Acapulco, Chilpancingo Zihuatanejo Tixtla, Atoyac, Petatlán y Tlapa, entre otros.



Respecto a la incidencia de casos activos estimados son 32.15 por cada cien mil habitantes, superando la media nacional que es del 29.10 por ciento.



’Acapulco tiene una pendiente importante, se está verticalizando y esto es un llamado de atención a todos los acapulqueños para atender puntualmente todas las recomendaciones que todos los días les estamos haciendo y pedimos nuevamente a los ayuntamientos su participación en todas estas tareas’, apuntó.



Sobre las defunciones, dijo que se venía en una línea descendente, pero en los últimos días se han incrementado los fallecimientos, destacando que del 21 al 28 de septiembre se reportan 10 muertes diarias, llegando a 175 en este mes.



La hospitalización de las camas Covid es del 30 por ciento, con 239 hospitalizados, de estos, 46 están intubados.



En Acapulco hay una ocupación del 35.9 por ciento, en Chilpancingo 38.7 por ciento, en Zihuatanejo el 26.5 por ciento, y en cuanto al uso de ventiladores, se registra el 19 por ciento.



Siguen los filtros sanitarios en playas, mercados y transporte público: Alejandro Bravo.



En su turno, el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejando Bravo Abarca indicó que continúan las acciones en los municipios donde el número de contagios es mayor como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Petatlán, Atoyac, Tixtla y Ometepec, donde se trabaja en coordinación con los ayuntamientos, Sedena, Marina, con la Guardia Nacional y la policía estatal.



Conjuntamente se llevan a cabo brigadas permanentes de concientización y de sanitización en los puntos de mayor movilidad.



Paralelo a esto, en los destinos de playa se han establecido filtros a la entrada de las playas, pero también se establece coordinado con los prestadores de servicios turísticos, mercados y en el transporte público.



Se hacen recorridos los fines de semana en bares, antros, restaurantes y cantinas cuidando que se cumplan las medidas sanitarias, se conformaron brigadas de búsqueda para la detección de casos Covid y se han instalado comedores.



’Son muchos los esfuerzos que se están haciendo coordinados por el gobernador Héctor Astudillo Flores junto con las dependencias federales y por supuesto con la mayoría de los ayuntamientos, pero lo más importante, la acción más importante es que tú te cuides, que guardes la sana distancia y que uses que uses el cubrebocas’, enfatizó.



Pidió denunciar aquellos establecimientos que no respetan las medidas sanitarias para que se tomen las acciones correspondientes.



Todos los sistemas educativos se pusieron en marcha en Guerrero: SEG



A su vez, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui informó que todos los niveles educativos en el estado reiniciaron las labores educativas a distancia.



’Educación básica que es preescolar, primaria y secundaria, las niñas y los niños están tomando clases a través del programa aprende en casa 2 y las escuelas que no tienen señal de televisión y mucho menos acceso internet, las maestras y maestros están visitando las escuelas, dejando tarea a través de cartulinas, de hojas de rotafolio, platicando con los papás y los niños realizan la tarea, la regresan y los maestros vuelven a regresar a la comunidad y de esta manera se cierra la atención a los niños’.