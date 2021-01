Los contratos de García Luna para privatizar las cárceles: cada interno cuesta 114,588 pesos al mes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, en el sexenio de Felipe Calderón, y cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.



’(Vamos informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal , los negocios del sector privada y del sector público, esa mezcolanza , esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privado s al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios.



Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación’, indicó el mandatario mexicano.



Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que tan solo en el 2020 se pagaron 15.000 millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114.588 pesos , y en promedio al día, un poco más de 3.000 pesos.



El presidente mexicano informó que hay una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los penales privados contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa; además, refirió que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales.



’Y si hay voluntad para que haya un acuerdo, se debe de lograr un acuerdo para que haya un beneficio en la Hacienda pública’, dijo el mandatario.



López Obrador aseguró que se llevará a cabo una denuncia civil para cancelar los contratos, y señaló que las empresas beneficiadas con este tipo de contratos están vinculadas a políticos.



’Se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando, obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy ligados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos, y esto es lo que ya no queremos que vuelva a ocurrir y es un botón de muestra’, subrayó.



El mandatario ya había adelantado que se presentaría un informe detallado de estos contratos, que señaló, equivalía a mantener un hotel de cinco estrellas.



’Es el equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas, lo que cuesta mantener uno de estos reclusorios, y se le paga el 100 % aunque no estén ocupados, es más se empezó a pagarles antes de que hubiera un recluso, mes con mes, estamos hablando de miles de millones, y estamos revisando los contratos’, dijo en su conferencia del 29 de diciembre pasado.



Además, López Obrador informó que siguieron pagando estos contratos durante el 2019 y 2020, por eso se tenía que actuar y no ’hacerse de la vista gorda’.



’Todavía no terminamos de limpiar, pero estamos convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país. Y ya teníamos que actuar porque ya nosotros estamos en falta, resulta que para cumplir con el contrato se pagó en el 19, se pagó en el 20... Entonces, por eso queríamos exponerlo, porque esto explica mucho el porqué de los ataques al gobierno’.



También aseguró que una empresa de medios de comunicación está involucrada en los contratos millonarios de privatización de cárceles mexicanas.



’Hay una empresa de estas que tiene que ver con medios de comunicación, en donde hay un conductor que nos ataca un día sí y el otro también. Pero ¿qué hacemos? ... Imagínense, si nos hacemos de la vista gorda nos convertimos en cómplices, ¿y con qué cara vamos a ver a la gente?, a los que nos gritaban y nos siguen gritando: ‘No nos vayas a fallar’’, explicó.



El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, informó que el contrato para los 8 centros penitenciarios privados fue por adjudicación directa y éste obliga al gobierno de México a pagar el 100% de la ocupación ’aunque no haya internos’.



La secretaria de Seguridad Pública, informó que por los 8 centros penitenciarios privados se ha pagado en 9 años 75.000 millones de pesos. Se adeudan más de 190.000 millones de pesos, los cuales se terminarán de pagar en 2032. En 2020 se pagaron a estos penales más de 15.000 millones de pesos.



’Por eso no avanzaba México, por eso cada vez más pobreza. ¿Cuándo va a alcanzar el presupuesto? Miren, 16 mil millones de pesos, es la mitad de lo que nos van a costar las vacunas. ¿Cuánto tenemos disponible para las vacunas? 32.000 millones’, aseguró el presidente López Obrador.