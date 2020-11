Los Créditos Ordinario, Especial y conmemorativo del ISSSTE se integran al simulador de créditos personales de la Nómina de CONDUSEF

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

SABADO, 27, NOVIEMEBRE, 2020, 18:08 hrs.

Para la CONDUSEF es importante que las y los usuarios conozcan los costos de los créditos personales y de nómina que existen en el mercado y que son ofrecidos por las instituciones financieras y ahora con la incorporación de los créditos que ofrece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus trabajadores, jubilados y pensionados afiliados, se incrementa la información que se proporciona a las y los usuarios de créditos a nivel nacional.



Los créditos Ordinario, Especial y Conmemorativo del ISSSTE se integran al Simulador de Créditos Personales y de Nómina de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).



Los préstamos personales del ISSSTE son una prestación de ley a sus afiliados, siendo un apoyo importante para sus finanzas personales, por lo anterior, en este año el ISSSTE implementó medidas como parte de una transformación en su Programa de Préstamos Personales y como apoyo económico en el contexto actual de la contingencia por el COVID-19, entre las cuales se disminuyeron las tasas de interés en 1.5% de todos los créditos personales, aumento del 18% en el monto de los créditos Ordinarios y asignación de los créditos a través de sorteos electrónicos.



El crédito Ordinario otorga montos hasta de 36 mil 800 pesos con plazos de 9, 12, 18, y 24 meses a una tasa de interés del 7.5%; el crédito Especial ofrece de 4 hasta 6 meses de sueldo básico con plazos de 16, 20 y 24 meses, con una tasa de interés del 10.5% y finalmente el crédito Conmemorativo de 6 hasta 8 meses de sueldo básico con plazos de 24 y 36 meses, con una tasa del 12.5%. Estos tres créditos se pagan con una frecuencia quincenal para trabajadores activos y mensual para jubilados y pensionados. El monto y el plazo de los créditos están en función del sueldo básico y antigüedad del trabajador. La asignación de estos créditos se realizó mediante 14 sorteos durante este año.





El simulador de créditos personales y de nómina es una herramienta que permite a los usuarios de los servicios financieros conocer y comparar las distintas opciones que se encuentran en el mercado. El simulador integra 48 opciones de crédito, 23 corresponden a los créditos personales y 25 de nómina, estos son ofertados por 40 instituciones de distintos sectores como Bancos, Sofomes Entidades Reguladas y No Reguladas, Sofipos, Socaps, el INFONACOT y el ISSSTE.



En el Simulador de Créditos Personales y de Nómina que la CONDUSEF pone a disposición del público en https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_personalnomina/, se pueden comparar créditos con un monto mínimo de 1 mil hasta 500 mil pesos para plazos entre 4 a 60 meses, que se pueden pagar de forma mensual, quincenal o semanal.



Recuerda que antes de contratar un crédito debes comparar los costos de las opciones que existen en el mercado, no solo hay que conocer la tasa de interés, ya que esta no incluye todos los costos inherentes como sí lo contempla el Costo Anual Total (CAT), que es una medida que fue diseñada para la comparación de créditos ya que considera también los gastos inherentes como pueden ser las comisiones y seguros.



Visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx.