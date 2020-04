Los cuatro consejeros del INE.

Una vez que empieza a desgranarse la lista original de quienes aspiran a ocupar los cuatro lugares que a partir de abril quedarán vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se aclaran nombres y perfiles de los más capaces, por sus conocimientos en la materia, por su experiencia y el reconocimiento que se han ganado por su trayectoria.

El procedimiento de elección permitió la inscripción de 390 competidores, aunque muchos de ellos sin la preparación para pasar el examen escrito sobre el dominio de las leyes electorales.

De acuerdo con la convocatoria, al menos dos de los cuatro lugares serán para mujeres.

Porfirio Muñoz Ledo se atrevió a proponer que sean cuatro mujeres, pero no parece ir por ahí la decisión de la mayoría de los diputados. Además, por el mismo criterio de equidad, dos tienen que ser varones y dos mujeres.

Como ha sucedido en la historia del IFE y ahora INE, es innegable la influencia de los partidos a la hora de la selección. En la actualidad, Morena, por ser mayoría en la Cámara de Diputados, lleva mano en el proceso electivo.

El hecho de que se haga sentir el peso de los partidos, de ninguna manera quiere decir que los consejeros van a ser parciales en sus actos. Su deber es cumplir con lo que señala la ley, nada más. Hay ejemplos de consejeros y consejeras que se han distinguido por su imparcialidad.

Las trayectorias de quienes compiten por llegar al INE están a la vista. Se sabe de antemano quienes son los más capaces, quienes tienen más experiencia en el terreno electoral.

Por eso, no se trata de adivinar nombres, sino simplemente revisar perfiles de quienes están inscritos, aspirantes que se anotaron porque saben de sus posibilidades para lograr un lugar.

La última palabra la tendrán los diputados, a los que corresponde votar cuatro quintetas.

En este contexto, te puedo dar nombres de cinco que van a estar en la recta final, con una carrera electoral sólida:

Sin duda, a Carla Humphrey le sobran los méritos para formar parte del Consejo General del INE. Especialista en materia electoral. Ha sido presidenta del instituto electoral en la Ciudad de México.

La otra mujer puede ser Ana Maribel Salcido Jashimoto, abogada y egresada de la Universidad de Sonora, presidenta del organismo local electoral del mismo estado. Conocedora del nuevo sistema de justicia penal.

Por los varones, Jorge Alcocer Villanueva es otro personaje con largo historial, con el antecedente de haber dirigido al Partido Comunista. También trabajó con el priísta Francisco Labastida y estuvo en el equipo de transición del presidente Felipe Calderón. Se venía desempeñando como coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación. Salvo que alguna cuente pendiente lo vete, los indicios son de que se convertirá en consejero.

Saúl Mandujano Rubio es maestro en Derecho Electoral. Ha sido magistrado numerario y supernumerario en el Tribunal Electoral del Estado de México. Consejero mexiquense.

La verdad, en la lista de aspirantes hay gente muy valiosa, experimentada. No se puede dejar de mencionar a Miriam Hinojosa Dieck, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Juan Manuel Crisanto, Patricio Ballados, Maday Merino, Carmen Domínguez y Heriberta Ferrer Arias, entre otros.

Quienes ya no aparecieron en la lista después del examen escrito fueron Héctor Marcos Díaz Santana, ex titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como Fernando Castro Trenti, ex legislador y diplomático.

