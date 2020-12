Los daños de salud y políticos del COVID en Veracruz

Exhibe la falta de coordinación con el gobierno federal

Semáforo Verde, la gota que derramó el vaso

La senadora Gloria Sánchez mencionada en Palacio



La mala coordinación entre las autoridades federales y estatales, se puso en evidencia el pasado viernes, cuando mientras en la capital de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador advertía a la ciudadanía, con un decálogo, para frenar la propagación del virus, acá en el terruño veracruzano, se anunciaba que pasábamos a estar en el semáforo verde, en que se permiten todas las actividades, inclusive las escolares.



Eso porque las autoridades de salud, al parecer ya olvidaron eso de que ’no hay que mentir, no robar y no traicionar’, porque gracias a los datos y cifras oficiales que vienen manejando, pues no solo ya no hay que seguir con las mayores precauciones, sino que se cambia el color a verde, con lo que se relajan las medidas y restricciones que se deben de seguir.



El mandatario recordó que los gobiernos estatales son autoridad sanitaria y que los ciudadanos están obligados a obedecer las indicaciones en cada uno de sus territorios, con lo que dejó en claro que lo que suceda con la emergencia sanitaria en lo que resta del año será responsabilidad de las autoridades estatales y de los ciudadanos en lo individual.



Recomendó que actuemos en este mes de diciembre, con mucha responsabilidad, para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos; y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos.



Aunque lo cierto es que en la ’otra realidad’ que estamos viviendo los veracruzanos, no hay motivos suficientes para querer cambiar el estado a semáforo verde.



Nada más hay que ir a preguntar en los hospitales, si ya ha disminuido el número de pacientes que están atendiendo, a pesar de que a muchos se les envía a recuperarse a su casa, para no elevar las estadísticas.



En el último reporte oficial este domingo, la Secretaría de Salud (SS) estatal informa que, en la entidad han sido estudiados 78 mil 938 casos, de los cuales 28 mil 472 resultaron negativos. ¿Y la diferencia de más de 50 mil son positivos?



Aunque nadie lo crea ya hay un registro oficial de 5 mil 906 (+ 29 nuevos). Casi seis mil muertos.



Pero mucha atención, porque el estar manejando cifras alegres del COVID, puede ser la gota -luego de las fiestas decembrinas- que derrame el vaso y que finalmente en los primeros días de enero se produzca el cambio esperado por muchos veracruzanos.



Por lo pronto, aunque no se conoce aún la fecha, nuestros colegas en la ciudad de México, nos informan que en Palacio Nacional ya se pronunció el nombre de la senadora suplente de Rocío Nahle, la maestra Gloria Sánchez Hernández como la que habría de venir a suplir acá también a ya saben quién.



Hay que recordar que la maestra Gloria Sánchez Hernández, ha sido militante de la izquierda veracruzana y nacional de toda la vida.



Trabajó con AMLO como Coordinadora de la Tesorería del D.F. de 2001 a 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno.



Tiene una larga trayectoria política:



Coordinadora del Partido Mexicano de los Trabajadores, fundado por el Ingeniero Heberto Castillo Martínez y el máximo líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, por el que fue candidata Diputada Federal por el Distrito de Xalapa y a la Gubernatura del Estado.



Cofundadora del Partido Mexicano Socialista en 1987 y su candidata al Senado en 1988.



Cofundadora del Partido de la Revolución Democrática en 1989.



Consejera estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática.



Cofundadora y militante de Movimiento Regeneración Nacional, desde su origen y responsable de diversas tareas organizativas en toda su evolución, hasta su transformación en partido político.



De 2013 a 2015, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz.



De 2015 a enero 2018, Enlace organizativo y electoral territorial de Morena en el Distrito Federal 10, de Xalapa Urbano.



Así las cosas, sería además, la primera mujer gobernadora en el Estado de Veracruz.



En su informe de actividades, al final la maestra Gloria Hernández sentenció: ’Nadie dijo que sería sencillo transformar un estado de cosas negativo, fuertemente arraigado, pero se avanza con paso firme para hacer realidad la esperanza de millones de mexicanos que gracias al esfuerzo y la tenacidad de muchos y muchas compatriotas que han visto hecho realidad el sueño por décadas anhelado que ahora estamos viviendo, encabeza nuestro incansable Presidente.



Termino dándome una licencia personal, porque sé que me comprenderán. El honor y el reto más grande en el desempeño de mi trabajo actual, es cumplir con dignidad en el sitio que por primera vez conquistara para Veracruz en 1994, ese insigne veracruzano que es referente fundamental para el devenir del cambio verdadero, de la cuarta transformación, el inmortal maestro de muchos de nosotros, el ingeniero Heberto Castillo Martínez.



¡Ayúdenme a lograrlo! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México!’



Lo más importante, es que ya se decidió en Palacio Nacional, que la maestra es la mejor carta que tiene MORENA para venir a tratar de enderezar el barco, antes de que se estrelle en los acantilados electorales del año entrante.



Ya se definió el quien, ahora falta saber, el cuándo.



