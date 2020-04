Los decesos por COVID-19 se duplican en tres días: suman 125 casos

www.guerrerohabla.com



Lunes 06 abril 2020.-México entrará en la Fase 3 de la pandemia del nuevo coronavirus en dos o tres semanas, de acuerdo con la estimación de autoridades federales. (Foto: Pedro Pardo/AFP)



La Secretaría de Salud informó que las personas enfermas de coronavirus suman 2,439 y los decesos 125, lo que representa una alza de 296 y 31 casos, respectivamente, si se le compara con el corte presentado el día de ayer.



Los decesos se duplicaron en solo tres días, pues en el corte del pasado viernes se reportaron 60. La alza acelerada se da dos semanas del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia y en vísperas de la entrada a la Fase 3 de la pandemia, que las autoridades federales estiman ocurra en dos o tres semanas.



Además de las muertes y casos confirmados, también aumentó el número de personas bajo sospecha de contagio a 6,295 y los casos descartados ya acumulan 11,741.



El corte del avance de la epidemia en el país se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara sus medidas para hacer frente al impacto económico por el COVID-19 y que fueron duramente criticadas por think thanks, economistas, políticos y por el sector empresarial.



Las medidas hacen énfasis en los programas sociales, créditos gubernamentales y megaproyectos prioritarios del gobierno lopezobradorista, como es el caso del Tren Maya y la refinería Dos Bocas y en las que descartó el apoyo a los grandes empresarios del país, quienes han solicitado estímulos fiscales.



El presidente defendió este lunes su plan económico y aseguró que el coronavirus ha precipitado el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, por lo que, pese a las críticas, no tomará medidas que han implementado otros gobiernos para enfrentar la crisis generada por la pandemia del COVID-19.



’Pronto se va a reactivar la economía, es un nuevo modelo, no podemos seguir con lo mismo porque sería entre otras cosas un absurdo. El coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, eso ya no funciona, es otra realidad, nosotros lo adelantamos, ya sabíamos’, destacó.



Horas después de estas declaraciones, recibió a miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Este es el segundo encuentro que sostiene el titular del Ejecutivo con líderes empresariales. El jueves pasado se reunió por cinco horas con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, y de la Concamin, Francisco Cervantes.