Los dejó en ridículo: avestruz retó a un grupo de ciclistas a una carrera y final remece las redes sociales [VIDEO VIRAL]

El video de este momento ha alborotado las redes sociales. El ave superó a cinco de los deportistas, pero no pude vencer al que iba primero.



No hay que retar a este tipo de animales. Un avestruz ha sorprendido a muchos usuarios en internet. ¿La razón? El animal se puso a competir contra unos ciclistas para averiguar quién de todos era el más rápido. La carrera fue grabada por uno de los deportistas, quien posteriormente compartió el video en redes sociales, haciéndose viral.



Esta peculiar competencia ocurrió el pasado miércoles 30 de setiembre en la ciudad Cape Town, en Sudáfrica, y el video fue colgado por la cuenta de YouTube ViralHog. En las imágenes se observa a un grupo de seis personas montando bicicleta, en la carretera, cuando de pronto aparece un avestruz y los reta a una carrera.



El ave superó fácilmente a cinco de los ciclistas. E hizo todo lo posible para adelantar a quien estaba primero, identificado como Ben, pero no pudo. El avestruz, al parecer, se cansó y se detuvo. Sin embargo, dio una excelente carrera, digna de una competencia olímpica. El video se ha vuelto tan popular que ya cuenta con cerca de siete mil visualizaciones.



’Estábamos disfrutando de un paseo panorámico por el Parque Nacional Cape Point, una de las áreas más hermosas de la Península del Cabo. Estábamos admirando toda la belleza de las colinas cuando Robyn notó un ave extraña que corría con nosotros’, declaró uno de los ciclistas.



’Entonces me di cuenta de que un avestruz nos estaba persiguiendo, de hecho, creo que estaba persiguiendo a nuestro ciclista más fuerte: Ben. Nadie puede atrapar a Ben, pero ¡guau! Esa ave corría demasiado. Así que saqué mi teléfono y comencé a filmar. Me abrí paso entre otros ciclistas y capturé este enfrentamiento entre Ben y el avestruz’, agregó.



Y luego prolongó: ’Mientras seguía al pájaro en llamas, yo estaba manejando con una mano en el manillar y en la otra estaba mi teléfono. Yo estaba absolutamente asombrando. Entonces, el avestruz cruzó imprudentemente la carretera, justo en frente de mí. Yo pensé que me iba a noquear con un cabezazo, por eso bajé el teléfono y ahí es donde la filmación se vuelve incompleta’.



’Ben pedaleó al máximo y llevó el ritmo cardíaco del avestruz muy por encima de lo que podía soportar. El avestruz luego se rindió y reanudó sus pacíficas rutinas en las exuberantes colinas de África", culminó el ciclista que grabó este divertido y curioso momento.