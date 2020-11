Los demócratas ven a su alcance poner fin al dominio republicano en el Senado

Que el presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo tiene poca discusión. Si es la persona más poderosa de Washington DC, ya es otro tema. Los seis años de Mitch McConnell como líder de la mayoría republicana en el Senado han demostrado que cualquier decisión de cierta trascendencia tiene que pasar por el aro de su aprobación, sea quien sea el presidente. El rechazo republicano a Barack Obama y a la reforma sanitaria entregó a los republicanos el control de la Cámara de Representantes en 2010 y el del Senado en 2014, marcando de facto el fin de la presidencia de Obama. Con Donald Trump, las cosas parecen ir más rápido.





Una hipermovilización contra el republicano devolvió la Cámara a los demócratas en 2018. No hay señales de que la tendencia se haya desacelerado lo más mínimo. El control del Senado está a tiro este martes. Si se quiere tener el poder en Washington, es tan importante como ganar la presidencia. Cualquier esperanza de colaboración bipartita ha saltado por los aires.



Este martes se votan 35 escaños de los 100 del Senado y todos los 435 escaños de la Cámara de Representantes. La mayoría demócrata en la Cámara baja no está en peligro. Pero en el Senado los republicanos están a la defensiva. Hay 23 escaños republicanos en juego, por solo 12 demócratas. Los análisis consideran que entre 6 y 14 escaños son verdaderamente competitivos. Se da por seguro que los demócratas ganarán al menos dos y perderán uno. Necesitan una ganancia neta de cuatro para alcanzar la mayoría (51-49) o tres, si Joe Biden llega a la presidencia (Kamala Harris, como vicepresidenta, sería la presidenta del Senado, que puede deshacer los empates).



La ofensiva es total. Al menos dos candidatos demócratas han batido el récord histórico de recaudación para un candidato al Senado. Quizá no se sepa quién va a ser la persona más poderosa del mundo en la noche del martes. Pero estas son las elecciones a las que hay que estar atento para saber quién va a tener las llaves del Capitolio, sea quien sea el presidente.