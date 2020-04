Los deportistas con discapacidad intelectual modifican trabajo atlético ante contingencia COVID-19

Supervisan padres de familia trabajo de deportistas, acción fundamental para el avance de sus hijos.



Zinacantepec, Estado de México, 29 de abril de 2020. Aún con la contingencia para evitar la propagación del virus COVID-19, los deportistas especiales del Estado de México continúan sus entrenamientos desde casa, con la dirección de sus entrenadores, que envían y supervisan el trabajo a distancia.



Jesús Hugo Candia Estrada es uno de los entrenadores que está al pendiente del desarrollo de sus pupilos y, preocupado por su proceso, les manda el trabajo semanal que debe ser supervisado por los padres de familia.



’Desde que empezó la cuarentena les he mandado entrenamientos, físicamente creo que están bien, hemos tenido que modificar la planeación de trabajo porque las condiciones así nos los marcan’, detalló el entrenador.



Afirmó que, como en otras ocasiones, ha tenido que adaptarse al material que cada uno de sus deportistas tiene a la mano por lo que ’buscamos los medios, incluso creamos, algunas veces utilizamos implementos o herramienta que no son específicamente utensilios deportivos; ahorita están en un área pequeña, así que usan sillas, cojines, garrafones, porque no todos tiene los implementos en casa’, comentó.



El entrenador agregó que durante esta cuarentena el trabajo de los padres es muy importante, porque ahora recae en ellos la responsabilidad de supervisar cada sesión de trabajo y corregir, en determinado momento, con base en los planes que se les envían.



’De entrada la comunicación con los padres debe de ser fundamental, siempre he dicho que para lograr el objetivo son tres bases: el deportista, el padre de familia y el entrenador. Y ahora más que nuca están involucrados, porque ellos son los que lo están supervisando’, comentó.



Jesús Hugo puntualizó que en el caso de los deportistas con discapacidad intelectual es fundamental la continuidad de sus entrenamientos.



’Si ellos dejan de entrenar uno o dos día es como si lo hicieran una semana, el proceso se rompe, para ellos el mejor trabajo es basado en repeticiones, una mecanización de ejercicios, entonces es fundamental, no romper con ellos, de lo contrario, recuperarse es bastante complicado’, concluyó.