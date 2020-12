Los deportistas del Edoméx invitan a reflexionar acerca de la discapacidad y convocan a la inclusión

Señalan que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es para hacer un mundo más incluyente.



Zinacantepec, Estado de México, 4 de diciembre de 2020. En el Día Internacional de la Discapacidad, para-atletas y presidentes de las asociaciones del deporte adaptado, enviaron un mensaje en busca de la inclusión, para que las personas que tiene una discapacidad puedan desarrollarse por sus habilidades.



Deportistas que representan dignamente al Estado de México, destacando en sus respectivos eventos nacionales e internacionales, alzaron la voz y detallaron la importancia de este día, para hacer un mundo más incluyente.



Al respecto, Karla Manuel, jugadora de Boccia, declaró que este día es parte de un movimiento que invita a celebrar las diferencias y que unan a la gente para hacer una mejor sociedad, un mejor estado, un mejor país y un mejor planeta.



’Creo firmemente que éste es un día para celebrar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad que, sin importar las barreras sociales, culturales y estructurales, que hay afuera, podemos crear mucho, te invito a que este 3 de diciembre te unas a este movimiento’, puntualizó.



Asimismo, Rodolfo Chessani García, medallista en los pasados Juegos Parapanamericanos dijo ’te invito a que puedas crear conciencia sobre diferentes capacidades que tenemos las personas que es lo que hay que valorar en una persona y por supuesto trabajar por la integración y no discriminación de las personas con discapacidad’.



La medallista paralímpica Daniela Velasco recalcó que este día es para reflexionar ’que la discapacidad es una característica más de las personas, que todos somos diferentes, porque no existe un ser humano estándar y que todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos en lo que podamos tener éxito’.



Al respecto Claudia Pérez tenismesista mexiquense, invitó a las personas con discapacidad, para que como ella se integren al deporte adaptado y que como ella rompan las barreras, para caracterizarse por sus habilidades y no por su discapacidad.



El atleta paralímpico Érick Ortiz convocó a que ’se sumen con nosotros a algún equipo de deporte adaptado, tenemos muchísimos aquí en el Estado de México y me gustaría que nuestro equipo creciera y que pudiera acompañarnos’.



En otro mensaje los responsables de las asociaciones mexiquenses de deporte adaptado, también invitaron a la reflexión en este día en el que se hace visible la discapacidad, para que sea una sociedad más incluyente.