Los Derechos Humanos, estandarte de protección a grupos vulnerables: Jorge Olvera García

Toluca, Estado de México, 24 de septiembre de 2020.- Los derechos humanos deben ser el estandarte que se enarbole para proteger a los grupos más vulnerables en México; en tres décadas, su defensa por la vía no jurisdiccional se fortaleció y se apartó totalmente del poder público, ahora las personas reconocen sus derechos y deberes y externan su queja a través de las defensorías públicas de derechos humanos o de las organizaciones de la sociedad civil.



Así lo afirmó el ombudsman mexiquense Jorge Olvera García, al inaugurar el seminario internacional ’El Sistema No Jurisdiccional de protección a los derechos humanos, a debate’, organizado por la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).



Precisó que las comisiones de Derechos Humanos, la nacional y las 32 estatales, realizan un trabajo permanente, cercano a las personas y sin tanto formalismo jurídico: ’defienden y protegen a todas las personas por igual, sin importar colores, partidos e ideologías’ y constituyen un patrimonio imprescindible para el desarrollo del país.



Olvera García reiteró que los derechos humanos ’no significan un voto ni un color, pensarlo así, dará retroceso a su origen, a su universalidad, a su progresividad…’, pues son de las personas, inclusive después de su muerte; ponerles color o politizarlos es acabar con su fin imperecedero de universalidad, de no discriminación e inclusión.



’Que quede claro, no somos enemigos de las autoridades, no estamos marcando errores para exhibir a alguien, al contrario, somos coadyuvantes para que el ejercicio de la administración pública se lleve a cabo en apego a la legalidad y sin afectar los derechos ni la dignidad de las personas a las que deben su servicio.’



Jorge Olvera expuso que las comisiones de Derechos Humanos ’no son comparsas, son coadyuvantes, equilibrantes y contrapesos, por ello el poder observador de estas instituciones sobre omisiones del ejercicio de poder forma parte del Estado de Derecho.’



Llamó a fortalecer el sistema no jurisdiccional, a librar a los organismos defensores de derechos humanos del embate y ataque político, pues su labor es regular, fomentar y restaurar las relaciones y confianza de la población en las instituciones públicas: ’jamás dividir, jamás enfrentar, ni agredir’.



Explicó que en su afán de ampliar sus servicios, la Codhem ofrece actualmente más canales para interponer quejas: con una llamada telefónica, de forma presencial, por correo electrónico, a través de las casetas de videollamadas ubicadas en 30 municipios, redes sociales y aplicaciones digitales; además de trabajar con 120 organizaciones sociales ’que son el eco y resonancia de la sociedad.’



Al mismo tiempo, dijo, se ha dado prioridad a las acciones de fomento y difusión de los derechos humanos, como herramientas para su pleno ejercicio y la prevención de su vulneración por parte de las autoridades; por ello, se impulsan alianzas para el estudio, enseñanza y divulgación de las prerrogativas fundamentales de las y los mexiquenses.



Cabe mencionar que en este acto inaugural participaron constitucionalistas de México, Brasil, España, Italia, Polonia y Argentina.