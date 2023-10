Los diez mejores eventos de la feria nacional de la cultura rural en Chapingo

El Recinto Ferial de la Universidad Autónoma Chapingo está listo para recibir a la XXVIII Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR), dedicada a la región Noroeste de México y las etnias de tepehuanos, tarahumaras y kumiais, del 5 al 15 de octubre.



También toma nota para asistir a la XXXVII Feria del Libro Chapingo que tendrá como país invitado a Colombia y su etnia wayuú, conocida como la gente del sol, la arena y el viento.



Aquí tienes el top ten de estas ferias que regresan con más fuerza que nunca.



1. Abriendo el listado de los imperdibles, se encuentra el Desfile Cabalgata Inaugural, el 5 de octubre a las 12:00 horas. Los alumnos de la UACh desfilarán portando los trajes típicos de todos los estados de México.



Acompaña a la vibrante banda de viento, comparsas, jinetes y caballos, tractores y carromatos en un recorrido que partirá desde Jardín Municipal del Centro de Texcoco hasta llegar a la Feria Nacional de la Cultura Rural.



2. Este año, la FNCR nos sorprende con un emocionante giro internacional.



Por primera vez se contará con un Pabellón Internacional que albergará 20 stands, donde países como Colombia, Ecuador, Turquía, Costa de Marfil, Nepal, Marruecos, Canadá y Japón, entre otros, mostrarán lo mejor de sus tradiciones, gastronomía y artesanía.



3. Conoce el arte textil de México, su cosmovisión y profunda belleza. No faltes a la Gala Seda y Percal Novias de México, el 7 de octubre a las 18:00, y presencia una pasarela de indumentarias ceremoniales para bodas indígenas y mestizas de México.



Aquí cada puntada lleva consigo la memoria ancestral de los pueblos de México.



Este evento contará con la participación de talentosas alumnas y alumnos de la UACh.



4. Pabellón Artesanal con las creaciones de más de 400 maestros y maestras artesanos nacionales e internacionales, quienes pondrán a disposición de la comunidad universitaria y del público en general una variedad de artesanías y múltiples cosmovisiones plasmadas en objetos de vida cotidiana, el uso doméstico y las ceremonias rituales.



5. El cultivo de hongos comestibles, de los bosques y sus productos no maderables llegan a la mesa de los hogares una alternativa para la producción de alimento de consumo humano.



Asiste al Taller de producción de hongos, el martes 10 de octubre, a las 14:00 horas.



6. Rock Agropecuario con la banda Nunca Jámas, originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Esta agrupación llegará de los circuitos de grandes festivales nacionales e internacional a inaugurar la FNCR con un baile grupero, baladas híbridas y bolero ranchero, acompañado de una carga de rock duro y su herencia musical del noroeste de México. El 5 de octubre, a las 10:30 horas.



7. No te pierdas de la oportunidad de ser parte de la Carrera de Cierre de la Feria Nacional de la Cultura Rural, donde podrás correr junto con la ultramaratonista tarahumara, Lorena Ramírez.



Desafía tus límites en un recorrido de 8 km. Costo de inscripción general: 500 incluye kit de corredor. Comunidad UACh (maestros, administrativos y egresados), precio especial de 350 pesos. Alumnos Chapingo, gratis.



Busca el link de inscripción en las Redes Sociales: Universidad Autónoma Chapingo 2023-2027. El 15 de octubre, a las 7:00 horas.



8. La Feria del Libro de Chapingo contará con 59 stands de venta de libro y una zona infantil, más de 112 eventos y 89 conferencias.



La inauguración de esta fiesta de los libros será el 5 de octubre, a las 14:00 horas, con la presencia del cónsul de Colombia: Andrés Camilo Hernández Ramírez y de Esther Elegia Henríquez, representante de la cultura wayuú.



9. Conoce el paralelismo existente entre la cultura tarahumara y la wayuú; ambos pueblos se ubicación al noroeste de su país, clima convive en zona desértica, tienen una enorme riqueza cultural y cosmovisión que los define y ambas culturas viven problemas sociales como la pobreza, la sequía, el despojo y la violencia.



Descubre más en la presentación del libro Cultura Wayuú de Colombia, de Eden Vizcaino Escobar, el domingo 8 de octubre, a las 18:00 horas.



10. Develación y asombro, el domingo 15 de octubre, a las 10:30, a través de un espectáculo sorpresa se dará a conocer la región a la cual se dedicará la Feria Nacional de la Cultura Rural 2024 y el país invitado.



LO QUE TIENES QUE SABER:

Con estas icónicas ferias la UACh da inicio a una serie de eventos que conmemoran un hito en la historia de esta universidad: los 100 años de existencia de la Universidad Autónoma Chapingo; ello a raíz del traspaso de la Escuela Nacional de Agricultura a la exhacienda de Chapingo en Texcoco, Estado de México, el 20 de noviembre de 1923.



Para la seguridad de la comunidad universitaria y visitantes, la Universidad Autónoma Chapingo cuenta con su propio sistema de vigilancia y seguridad C4, con 101 cámaras y 21 botones de pánico (de uso responsable). Además, se cuenta con 120 elementos de seguridad universitaria, 30 elementos de protección civil universitaria, atención médica universitaria. A lo que se suma el apoyo de las policías municipal y estatal; protección civil y la Cruz Roja.