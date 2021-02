Los dirigentes del PRI se colocaron en los primeros lugares de de diputados plurinominales.

Ciudad de México. 08 febrero 2021.-Se decidieron las listas del PRI y el PAN para las candidaturas a diputaciones federales; las listas están llenas de personajes polémicos, pareciera que la intención es no ganarle espacios a Morena.

La semana pasada se decidieron las listas del PRI y el PAN para las candidaturas a diputaciones federales por Representación Proporcional. Los plurinominales. Ambas listas están llenas de personajes polémicos, por decir lo menos; y dejan en muy malos lugares a personajes de prestigio.

Tienen, además, a muchos desconocidos que ni abonan en los procesos electorales ni tienen trayectorias probadas para aportar en los trabajos legislativos. Pareciera que la intención es hacer todo lo posible por no ganarle espacios a la coalición gobernante de Morena y aliados.

Ya en este espacio hemos cuestionado y criticado la antinatura alianza Va por México que hicieron PRI, PAN y PRD. Una alianza que reduce las posibilidades de quitarle más escaños a la 4T, y que solo demuestra un afán por lograr huesos y no por trabajar por México.

La manera en la que están repartiendo las candidaturas por mayoría relativa en esa alianza es irrisoria. Y los problemas internos y entre los tres partidos están generando candidaturas poco competitivas o con bases de votantes muy divididas.

Si bien los candidatos a diputaciones plurinominales no hacen campaña, en muchos casos sí pueden abonar a las campañas de mayoría relativa, cuando se dan a personajes experimentados y con reconocimiento. O pueden perjudicar, cuando son personas cuestionadas y controvertidas.

Además, la figura de plurinominales es de la mayor relevancia en el Congreso. Son los que realizan la mayor cantidad de trabajo; pero sobre todo, así es como entran los expertos temáticos para mantener algo de calidad en el trabajo y debate legislativos, que tanto faltan hoy.