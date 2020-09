Los dueños del INFONAVIT son los trabajadores

Seguirá proceso de transformación del instituto



CIUDAD DE MEXICO a 24 de septiembre del 2020.- Los recursos que administra el INFONAVIT no son públicos, sus dueños tienen nombre y apellido, señaló el Sector Obrero durante los trabajos de la 121 Asamblea General Extraordinaria del Infonavit, en donde la secretaria del Trabajo, Alcalde Lujan propuso a nombre del Gobierno que los representantes del cuerpo tripartito solo tengan cargos honorarios y no cobren.

La situación fue tensa, y la presidencia de las Asamblea a cargo del senador Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, señaló que el patrimonio del INFONAVIT pertenece única y exclusivamente a los trabajadores y en el Consejo de Administración se analizaran las propuestas que se presenten, pues no hay tema tabú y se dará cause a la iniciativa de Luis Maria Alcalde Lujan.

Se destacó que sólo en el tripartismo se tomaran las decisiones, a lo cual se sumó el sector patronal, quien se comprometió a analizar el asunto en tiempo y forma.

Alcalde Lujan señaló que ’la participación debe ser voluntaria, con un compromiso ético y moral. Se debe establecer claramente que esa lobar es solo honorifica y transparente, para respetar la ley de austeridad y la transparencia, así como el manejo de los recursos de los trabajadores. Ya quisiera cualquier trabajadores recibir 80 mil pesos por la asistencia a cualquier reunión de consejo’, dijo.

Aceves del Olmo detallo que ’no puedo decir que este mal o esté bien. No es una cosa de vida o muerte. Eso está en los reglamentos interiores. Estoy de acuerdo en que se debe defender la autonomía y el capital económico del Infonavit. El tripartismo se ha convertido en un férreo defensor de las y los trabajadores. Mantengamos vivo este modelo para seguirlos sirviendo y para seguir sirviendo a México, subrayó.

Patricio Flores, representante de los trabajadores, señaló que el sistema tripartito ha servido a los trabajadores y que tienen el compromiso de impulsar un mejor servicio defensa de la autonomía, del capital financiero que ha sido tentación de muchos y que por ello el tripartismo es el defensor del dinero de los trabajadores.

El dinero que administra no es público, son dineros de los trabajadores que constituyen la subcuenta de vivienda y el Fondo Nacional para la vivienda.

En el evento se tomó protesta a los asambleístas que representarán a los sectores obrero, patronal y de gobierno para el periodo 2020-2026, quienes deberán velar por los derechos de las y los trabajadores.

Se incrementó la participación de las mujeres en los Órganos de Gobierno y se establecieron lineamientos que eviten los conflictos de interés en la toma de decisiones, cerrando la brecha a posibles actos de corrupción.

Con los objetivos de fortalecer la igualdad de género y recuperar el sentido social del tripartismo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) celebró su 121 Asamblea General en Sesión Extraordinaria, en la que rindieron protesta los nuevos asambleístas para el periodo 2020-2026.

La nueva conformación de los Órganos de Gobierno del Instituto privilegia la igualdad de género y fortalece los criterios para evitar los conflictos de interés que pudieran presentarse en la toma de decisiones, condición necesaria para proteger los derechos de las y los trabajadores y procurar los rendimientos de sus Subcuentas de Vivienda.

En la sesión, presidida por Carlos Aceves del Olmo, Secretario General del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, en representación del sector Gobierno, señaló que el sector de la vivienda es fundamental para la reactivación económica del país.

SEGUIRA EL PROCESO DE TRANSFORMACION DEL INFONAVIT

La nueva conformación de los órganos de gobierno del Instituto permitirá recuperar el sentido social del tripartismo que caracteriza a esta institución, en beneficio de las y los trabajadores y continuar avanzando en el proceso de transformación que emprendió en Instituto al inicio de esta administración señaló el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.

’Están frente a una oportunidad histórica de dejar huella en el Instituto, de terminar de imprimir en el tripartismo una huella social que sea indeleble y que siempre ponga al trabajador al centro de todas sus acciones. Estamos en nuevos tiempos: tiempos en los que la igualdad de género no es negociable, los privilegios no son aceptables y el comportamiento ético es condición sine-qua-non para servir en una institución tan grande, importante y generosa como ésta’, destaco.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley del Infonavit, así como lo referente a la décima segunda de las Bases para determinar las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones que deben intervenir en la designación de las y los miembros de la Asamblea General del Instituto, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer a los asambleístas del sector obrero, patronal y de gobierno para el periodo del 24 de septiembre de 2020 al 24 de septiembre de 2026.

Sector de los Trabajadores: Por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se designó como miembros Propietarios a Gerardo Cortés García, José Ismael Flores Cantú, Rafael Yerena Zambrano, Armando Neyra Chávez, Leobardo Soto Martínez, Georgina Zapata Lucero, Gloria Carrillo Salinas y Patricio Flores Sandoval; y como suplentes a Avelino Aguirre Marcelo, José Luis Carazo Preciado, Luis Elías Meza, Héctor Hugo Varela Flores, Hugo Guillermo Díaz Castañeda, Haydeé Ocampo Olvera, María Concepción Huerta Salgado y Geny Secundina Canto Canto.

Por la Alianza Sindical Mexicana, se designó como miembros propietarios a María de Jesús Rodríguez Vázquez y Ana Elizabeth Hernández Adame; y como suplentes a Pablo Rodríguez Aguilera y a Edmundo Manuel García Santos.

Por parte de la CROM, se designan como miembros propietarios a José Alfredo Martínez Pérez Castro y a Taidé Alejandra González Baca; y como suplentes a Jorge Alejandro Baca Martínez y a Roberta García Campos.

Por la CROM, se designó como miembro propietario a Gloria Porras Valles; y como suplente a David Ortega Quiterio.

Por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se designó como miembro Propietario a Amparo Rosas Hernández; y como suplente a Jesús Adrián Manjarrez Lafarga.

Por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se designó como miembro propietario a Teófilo Carlos Román Cabañas; y como suplente a José Félix González Alarcón.

Sector Empresarial: Por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, se designó como miembros propietarios a Gustavo Carrera Falcón, Carlos Eduardo Ramírez Capo, Tabata Vilar Villa, Xóchitl Salvatierra López, Mauricio Doehner Cobián, María de Lourdes Pérez Ocampo; y como suplentes a Yanina Navarro Swierzynsky, Héctor Aguirre Moncada, Eréndira Montserrat Gascón García, Gerardo Lozano Villareal, Juan Pablo García Garza y Eduardo Viesca de la Garza.

Por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, se designó como miembros propietarios a Elena Achar Samra, José Marcelino Marco Antonio Prosperi Calderón, Juan José García Lourdes, María Guadalupe Morales López, Patricia Araujo de la Torre y Gustavo Adrián Cavazos Marroquín; y como Suplentes a Beatriz Gamboa Lago, Omar Kuri Ceja, Rubén Sánchez Robledo, Angélica Arroyo Pineda, Idalia Lopez Loya y Joseph Rodríguez Ramos.

Por la Confederación Patronal de la República Mexicana, se designó como miembros propietarios a Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, Rachel Judith Martínez Castro y Otto Javier Schmal Thomae; y como suplentes a Sergio Leal Aguirre, Enrique Vainer Girs y América Monira…

