Los enemigos están en casa

En verdad, no sé si por la cabecita les ha pasado a los morenistas acelerados o de la rama radical, que con sus dichos, que no llegan a hechos, están generando desconfianza y miedo y que radicalizan las posturas con medidas intolerantes y dogmáticas y que, en tales condiciones, al paso del tiempo, si el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no de Morena, de AMLO que le dio el lugar que ahora tienen no se consolida y se fortalece y por cualquier razón pierden fuerza o pierden el proceso electoral, cosas que pueden suceder en este país, pensando en que se sacó del poder al PRI después de muchos años y al PAN se le brindaron oportunidades que por su mala leche y corruptelas y falta de experiencia en el poder y en el gobierno, con la intolerancia de la derecha, también se fueron a freír camotes y a llorar sus penas, lo mismo puede suceder y que conste, no lo deseamos, con una derrota de Morena y si esto sucediera con toda seguridad los que tuvieran el poder, seguramente descabezarían a los mejores cuadros del morenismo y por supuesto que a AMLO y otros seguidores, o los perseguirían hasta aniquilarlos para no darles ningún chance a futuro, si no es que a muchos los podrían llevar al exilio, a la cárcel o a las tumbas, como diría Don Porfirio: destierro, entierro o encierro.



Ya lo hemos visto en Bolivia, en Brasil, lo vimos en Chile cuando a diez mil chilenos honestos y valientes fueron pasados por las armas y las cárceles de la dictadura, o de cómo en Brasil se encarcela a los mejores dirigentes que lucharon con ’Lula’, o en Bolivia como los mandan a freír espárragos y los mantienen en el exilio, por el momento, y es claro que nadie experimenta en cabeza ajena pero lo deberían entender no para que se doblen o atemoricen, no, sino para que cuando menos piensen que en el inicio de los cambios, que no son procesos surgidos de la violencia, lo mejor es consolidar las instituciones y fortalecer los programas en beneficio de todos y no provocar una cruenta ’lucha de clases’ que no tendrá ni pies ni cabezas, sólo será el producto de los aceleres de los radicales o de los que piensan que están en un proceso de cambio revolucionario y piensan con los métodos de bolcheviques o mencheviques, del todo o nada, cuando olvidan que estamos de vecinos con el país capitalista más poderoso del mundo y que estos no permitirían tener de vecinos, frontera con frontera, a un país de corte socialista o francamente definido como tal, por esos grupos radicales que andan tras el poder y los negocios, como es su realidad. La verdad es que muchos de esos ’revolucionarios’ piensan como Marx, pero prefieren vivir como Carlos Slim o Carlos Salinas de Gortari, en la comodidad total, pensando en que lo merecen, porque son los ’dirigentes’ de algo que gozan gracias al esfuerzo de un hombre y un selecto equipo: AMLO, y otros cuantos, y esos no hacen revolución, hacen cambios y lo intentan a pesar de los esfuerzos y de los peligros que tienen en la actualidad, mientras los otros se andan peleando como las lavanderas de río , en los lavaderos e incluso se les brinda la oportunidad para mejorar, pero piensan que son ataques a su ’integridad’, cuando la verdad es que también ellos piensan que: ’Político pobre además de ser pobre político, no dura mucho en la lucha, porque les llega el hambre….’



Ustedes creen que por ejemplo, Romo o Carlos Slim o Harp tienen prisa para ver cuándo tienen mejores negocios o andan en busca de puestos? NO, ellos tienen suficiente dinero para sobrevivir muy bien, para esperar que se hagan los cambios y que en ellos no se les perjudique a pesar de las promesas y declaraciones. En cuanto les toquen los bolsillos y vean que peligran sus intereses ya que no se los pueden llevar al exilio o al extranjero, son capaces de todo, hasta de generar las condiciones económicas para fortalecer algún movimiento o golpe que elimine a los que están ahora, incluyendo a AMLO, porque lo podrán estimar y entender que está bien que maneje y controle a la raza, al infelizaje, y que la mayoría de los jodidos no protesten ni se alebresten, y eso está bien para todos, y sobre todo, para ellos ya que les siguen cayendo los negocios y pueden hacer muchos más pensando en que el nacionalismo está definido por la producción de capitalistas locales y que ellos tengan preferencia para contratos y ventas, lo demás, pues les vale. Ese pequeño y poderoso grupo de millonetas no tienen ideas socialistas, algunos, podrán tener algunas ideas sociales y eso siempre y cuando les garanticen el que ellos puedan continuar con la política de hacer uso de los bienes nacionales y de los fondos públicos para que aumenten sus negocios privados, pero, ahora, están muy inquietos porque con la pandemia y los proyectos y actos del gobierno los que se están alebrestando y protestando son los miembros de la clase media que ven cómo en forma violenta y rápida se terminan sus reclusos y las oportunidades de empresas, negocios y finanzas solamente porque han servido para que los coloquen como muestra y los provoquen para que hagan marchitas sobre ruedas y mienten la madre con el claxon, y con ello, los miembros del infeliciaje nacional, efectivamente se sienten ofendidos y agraviados porque por primera vez, después de muchos años, han creído en un líder y le aman y respetan y están dispuestos a muchas tonterías con tal de que no lo agredan, y si esto sucede se sueltan los diablos por las calles, y seguramente, perderemos la PAZ SOCIAL que es lo único que nos mantiene en pie en el momento actual.



Peligroso es que en MORENA TAMBIÉN SE SUELTEN LAS AMBICIONES POR LOS PUESTOS Y PRESUPUESTOS y se den las rupturas y las violencias internas, los odios y los ataques por la espalda, porque por desgracia no han entendido que ellos en sí no son fuerza, la fuerza generada en este proceso se debe a la confianza y el cariño que le brindan las masas a AMLO, no a los que ahora aparecen como los ’BENEFICIARIOS de la revolución’, enseñando el cobre en cada enfrentamiento interno, y es lógico que la izquierda no sabe conciliarse y serenarse buscando la unidad, siguen enfrentándose a lo loco por simples palabras o por posturas que algunos piensan no son dignas de los ’revolucionarios o de los robolucionarios’ que siguen anidando en muchas almas… y por el bien de AMLO, de Ellos y del país, deberían buscar el consejo que ya no piden a AMLO y a su gente, a ver si le hacen caso o pasa como el llamado a las madrecitas para que pidan a sus hijitos que se porten bien…NADIE SABE Y NADIE SUPO QUE PUEDE SUCEDER… pero cualquier cosa puede pasar en política cuando hay muchos intereses en juego y desde el interior se desatan las pasiones y ambiciones…



