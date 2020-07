Los esgrimistas mexiquenses mantienen estrategia de entrenamiento para su preparación

Planean actividades que faciliten el regreso a la nueva normalidad.



Zinacantepec, Estado de México, 18 de julio de 2020. Para mantener el ánimo de los esgrimistas mexiquenses, durante la cuarentena por COVID-19, los entrenadores de la entidad realizan diferentes estrategias, con las que los deportistas se mantienen físicamente y logran estar con contacto con otros atletas.



Así lo señaló Abdías Salazar, Presidente de la Asociación de Esgrima del Estado de México, quien explicó que a través de diferentes plataformas digitales se desarrollan entrenamientos a distancia, adaptándose al espacio de cada atleta.



Indicó que otro aspecto importante es que los entrenadores mexiquenses han buscado los vínculos necesarios para que los esgrimistas del Edoméx tengan acceso a conferencias y asesorías de entrenadores y atletas internacionales.



’Ahorita lo que ha servido mucho es que hay esgrimistas internacionales que se han juntado y han dado exposiciones en diferentes partes del mundo y entrenadores italianos que han dado clases gratis y eso ha dado muchas motivaciones’, afirmó Salazar.



Aseguró que esto sirve mucho al ánimo de los esgrimistas mexiquenses, ya que a pesar de que la preparación física no es la misma, sí es de mucha utilidad la orientación que les dan los expertos internacionales.



Asimismo, consideró que este proceso que se vive a nivel global por el COVID-19, afecta de muchas formas, sobre todo porque el confinamiento ha sido largo, por lo que el contacto con deportistas de otras partes del mundo es de gran beneficio.



En otro orden de ideas, el también entrenador indicó que el retorno a las actividades será complicado, por lo que se tiene pensado realizar torneos amistosos con entidades vecinas, con las que los atletas puedan darle continuidad al trabajo hecho en este confinamiento.



’Estoy hablando con presidentes de otras asociaciones, para que cuando termine esta contingencia tengamos un encuentro tipos dual meet y que no se vea perdido todo lo que han hecho, que el atleta no lo recienta más, serían encuentros amistosos más que de alto rendimiento porque los niños no van a estar al punto para una competencia’, puntualizó.



El taller tiene valor curricular, y estará conformado por 12 sesiones, en donde los participantes se reunirán cada martes de 9:00 a 10:30 horas, a través de la plataforma Zoom, donde al finalizar se generará un proyecto entregable que permita cumplir con los objetivos del taller.



’Entre los temas que conforman el curso-taller habrá una unidad relacionada con las colecciones y el coleccionismo, otra que tiene que ver con la conservación preventiva y el préstamo de obra, también se estarán viendo algunos principios y planteamientos de museografía y de nuevas posibilidades en cuanto a las exposiciones digitales’, agregó Flores Santín.



Cabe destacar que pese al previo inicio de este curso, aún es posible inscribirse enviando una copia de la identificación oficial, el comprobante o certificado de estudios, así como una semblanza curricular con experiencia de al menos un año en tareas relacionadas con los museos, al correo electrónico [email protected]