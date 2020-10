Los especialistas plantean situación de las casas editoras en México frente al COVID-19

Recomiendan apoyar a las editoriales independientes a través de compras directas vía redes sociales.



Toluca, Estado de México, 17 de octubre de 2020. La Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México llevó a cabo un conversatorio más del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, en el que hablaron de la nueva normalidad y las editoriales independientes.



Iván Trejo, Editor de Atrasalante, y Edgar Krauss, Gerente editorial de HarperCollins México, platicaron de cómo han enfrentado estas editoriales la pandemia que se vive a nivel mundial, esta edición estuvo moderada por Juan Carlos Muciño y Mohsen Emad.



En ese contexto, Iván Trejo mencionó que el panorama no ha sido nada alentador, pues desde 2019 se vive una caída muy pronunciada en ventas, detalló que no fue un buen año en general, así como el primer trimestre del 2020, debido al cierre de librerías.



’Siempre hay nuevas dinámicas que, como industria editorial se buscan, y en nuestro caso nos funcionaron bien, fue a través de la colaboración que tuvimos un pequeño respiro dentro del desierto’, platicó.



Por su parte, Edgar Krauss refirió que han crecido las ventas electrónicas, pues las tradicionales se cayeron a raíz de la pandemia, detalló que a la gente sí le gusta leer, pero por el desempleo no se tiene acceso a los libros.



’Las editoriales en papel nos hemos visto en crisis de distribución, necesitamos buscar alternativas e ingenio para innovar y hacer llegar las obras a los lectores’, compartió.



Aunado a lo anterior, la mejor estrategia es recomendar, platicar de qué va el libro, así como alianzas con profesionales para una comunicación frontal y honesta, además de buscar otras dinámicas.



Durante el desarrollo de este conversatorio, ambos participantes detallaron que resulta muy conveniente hacer comunidad entre las diversas editoriales independientes.



’No hay competencia, hay que complementarnos, hay que seguir tendiendo puentes, debemos ver por la industria editorial en general si queremos sobrevivir y que sigamos en el mercado’, agregaron.



Por último, Iván Trejo y Edgar Krauss recomendaron a la ciudadanía comprar directamente a las editoriales independientes, esto, a través de sus redes, para así ayudar al autor vivo y al equipo de trabajo que hay detrás de cada libro.



Para quienes no pudieron ver esta transmisión en vivo, se puede consultar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex.