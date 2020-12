Los estados no podrán comprar vacuna: Ssa

Ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras alternas a la del gobierno federal para adquirir la vacuna contra el Covid-19, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Luego de que la Alianza Federalista de gobernadores informó que buscará el aval de la Federación para adquirir por medio de sus proveedores vacunas contra el coronavirus, el funcionario señaló que esto no es posible.



’La Ley General de Salud estipula que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales. Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible’, dijo.



En cuanto a la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la vacuna de Pfizer y BioNTech, comentó que si bien es una aprobación de emergencia, puesto que aún continúan los ensayos clínicos de fase 3, ’es una decisión que alimenta la esperanza’.



El funcionario reiteró que la evidencia científica con la que se cuenta hasta el momento indica que las vacunas son seguras y tienen una eficacia superior a 90%. En este sentido, destacó que hoy (viernes) la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) instalará el comité de moléculas nuevas para asesorar con respecto a la aprobación en México.



Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, informó que el país acumula 1 millón 217 mil 126 nuevos casos positivos a SARS-CoV-2, un alza de 11 mil 897 en comparación con el pasado miércoles, así como 112 mil 326 defunciones, 671 más que anteayer.



Agregó que a la semana epidemiológica 48 el índice de positividad es de 42% y la epidemia activa es de 80 mil 420 personas, lo que significa 6% de los contagios acumulados en el país.



’El aumento de casos continúa y tenemos que seguir cuidándonos para que esto no aumente, no debemos olvidarnos de las medidas sanitarias’, dijo.



Ante el aumento de contagios, López-Gatell Ramírez llamó a la población a quedarse en casa, a reflexionar acerca de que el coronavirus es una enfermedad real que puede provocar la muerte e invitó a la sociedad a sumar esfuerzos para que la epidemia acabe lo más pronto posible.



’Es muy difícil suponer que se les puede forzar a un confinamiento, el llamado es enfático, a que todos identifiquemos que la epidemia no se ha acabado, es real, es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por daño pulmonar, causa asfixia y es una muerte desafortunadamente muy tormentosa. Sumemos esfuerzos, porque el ciudadano que va sin cubrebocas corre grave riesgo’.