Los estatutos del PRD no permiten una alianza con el PRI: Ricardo Barrientos

El dirigente estatal de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Barrientos Ríos, no descartó una coalición con partidos políticos para triunfar en las elecciones de 2021, sin embargo, manifestó que para aliarse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), primero deben cambiar los estatutos del Sol Azteca.



No descartó que en el legendario priismo haya un personaje con credibilidad y que esté limpio, pero también aseguró que hay simpatizantes de Morena que pueden abanderar la coalición que se basará en construir un proyecto fuerte, con propuestas sólidas que venzan el favorito del gobierno federal en México.



Al ser cuestionado por alguna figura dentro de PRD que se apuntale para encabezar dicha alianza, Barrientos Ríos no respaldó ningún proyecto en especifico (Evodiio Velázquez, Ángel Aguirre o Carlos Reyes), pero no descartó una candidatura externa o de la sociedad civil.



’Que no nos gane el sentimiento de partido. En todas las instituciones políticas hay gente buena. Hoy tenemos que construir un proyecto que favorezca a nuestro estado. No podemos ir contra el gobierno sin proyecto’, acotó.



El dirigente estatal afirmó que en 2021 el PRD ganará mas votos que en 2018 y reconoció que la alianza con el PAN dio una impresión de desprendimiento de sus banderas políticas, no obstante, apostó a la reivindicación del partido para fortalecerse y salir triunfante en los comicios del próximo año.