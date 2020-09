Los estrategas marca patito

Resultados desastrosos

Lo barato, cuesta fortunas

Burócratas de a $10 mil

Hugo López-Gattel y muchos más





Yo te hubiera alabado más a ti, si tu me hubieras alabado menos

Luis XIV, rey de Francia







No son pocos los funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que no pasarían una prueba de capacidades para lo que fueron contratados, ni una prueba de confianza en el polígrafo.



Los especialistas, que algunas veces están en el segundo nivel, donde se toman decisiones que pueden dañar a millones de mexicanos y el juicio de la historia que, ineludiblemente, realizarán al político tabasqueño. AMLO, reconoció que ahí está la corrupción y ineficacia.



Hay otros que ponen por enfrente sus intereses personales e ideológicos, sobre los de 130 millones de mexicanos.



Ejemplos son muchos. En diputados se dan a ’montones’. Pero, aquí algunos modelitos: Hugo López-Gattel, el vocero de la pandemia, ha hecho tanto daño a la sociedad mexicana. Servil al poder provocó que cientos de miles de personas que hayan muerto o sufrido los peores efectos del coronavirus.



Uno más: la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, por no actuar con el ejemplo en la guerra a la corrupción. Otro más, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por desconocer la administración de su estado que dañado la economía estatal y no aceptar que la inseguridad lo ha superado. Cientos de muertos por su incapacidad.



Más abajo, las cosas están del terror. Abogados con salarios de 10 mil pesos mensuales litigan casos de miles de millones y los pierden; funcionarios de 30 mil pesos mensuales entregan obras y concesiones multimillonarias en dólares y se vuelven infinitamente ricos.



La honestidad, pese a lo que diga el Presidente, no es suficiente. También es corrupción la incapacidad e impericia de algunos de sus subalternos.



PODEROSOS CABALLEROS



CONAGO: Era de esperarse. La guerra de egos llegó a romper lanzas entre los gobernadores de la Confederación Nacional de Gobernadores. Es una agrupación que servía como interlocutora entre el gobierno federal y los estatales. Hoy al mando de Juan Manuel Carreras, se salen 10 gobernadores encabezados por Enrique Alfaro de Jalisco y Jaime Rodríguez de Nuevo León. A ellos se suman priistas y panistas. Así se rompen los lazos de comunicación con el Presidente de la República y su gabinete.



SCT, NAVEGACIÓN AÉREA: Al ’ahí se va’, la SCT de Javier Jiménez, pondrá reglas de navegación aérea. Será hasta diciembre de este año el inicio del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, que regirá la interoperabilidad entre el actual AICM, el de Santa Lucía y el de Toluca. Nos dicen que ha sido probado en simuladores de vuelo por pilotos nacionales y extranjeros, en diferentes escenarios, para garantizar la viabilidad de los vuelos. Sin embargo, ¿qué garantías hay en materia de seguridad para los viajeros?



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



VOLKSWAGEN: La alemana Volkswagen, que en México preside Steffen Reiche, inició operaciones de prueba para una empresa de alimentos y bebidas, de un vehículo totalmente eléctrico. Esto ocurrió en León, Guanajuato, donde el alcalde, Héctor López, dio el banderazo de salida. Este tipo de vehículos no sólo cambia la manera de desplazarnos, sino que también cambia la mentalidad en la manera de innovar y nos permite usar la inteligencia y la tecnología para resolver los problemas.







