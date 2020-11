Los eventos para conmemorar el Día de la Revolución Mexicana serán con poca gente y ’simbólicos’: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 16, NOVIEMEBRE, 2020, 12:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que los eventos para conmemorar el Día de la Revolución Mexicana serán "simbólicos", ya que asistirán alrededor de 200 personas a Campo Marte, donde se entregarán tanto apoyos a deportistas como varias preseas del Premio Nacional del Deporte.



El Presidente comentó que el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dará el discurso gubernamental en los festejos del 20 de noviembre.



"El 20 de noviembre es un acto con muy poca gente, más que nada es una parada militar de las fuerzas armadas que surgen del movimiento revolucionario y es también un reconocimiento al apoyo que hemos recibido", dijo.



El Mandatario puntualizó que, por la mañana, se realizarán los festejos en el Monumento a la Revolución, mientras que por la tarde se reunirán alrededor de 200 personas en Campo Marte.



"La tarde de ese día vamos a estar con sana distancia, cuando mucho 200 en el Campo Marte, en toda la explanada porque se van a entregar apoyos a 900 deportistas como lo hicimos la vez pasada y se van a entregar los premios nacionales del deporte. En la mañana es la conmemoración del 20 de noviembre, el aniversario que hace Madero a la revolución a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. Vamos a conmemorar, en el Monumento a la Revolución este hecho".



De acuerdo con el Ejecutivo federal, los deportistas recibirán el recurso económico "para que no dependan de lo que se le entregan mes con mes de las dependencias sino que ya tengan para un año cuando menos" y que, de esta forma", "administren su dinero y lo utilicen para que puedan seguir entrenando y formándose".



"De modo que, cuando vengan las Olimpiadas, ellos tengan la preparación suficiente, más lo que está haciendo la Conade en formación de deportistas de alto rendimiento", agregó.



GUARDIA NACIONAL ESTARA

EN CASETAS DE COBRO PERMANENTE



Así mismo el Ejecutivo indicó que los operativos de la Guardia Nacional para el combate a la toma de casetas será permanente, tal como se hace en la lucha contra el huachicol.



Mencionó que es algo indebido e ilegal este tipo de prácticas y muchas veces están respaldadas por grupos criminales que hasta están armados para extorsionar a los automovilistas.



"Es algo indebido ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno, el presupuesto no es del gobierno, no es de los funcionarios, el presupuesto es del pueblo", expresó.



El jefe del Ejecutivo, comentó que él no roba y que va a limpiar la delincuencia organizada y la corrupción aunque no le guste a los conservadores.



"El presidente no roba, pañuelito blanco, aunque no le guste a los conservadores, vamos a ir limpiando de corrupción, esto es para todos, no a la delincuencia común, no a la organizada, no a la de cuello blanco, cero corrupción, cero impunidad. ¿Por qué estamos saliendo adelante? Porque no se permite la corrupción", dijo.



Indicó que no puede permitir que amenacen y cobren a los automovilistas, por lo que se está combatiendo la toma de casetas como el huachicol, "el que está en una caseta le está robando al pueblo, el que está cobrando y luego amenazando automovilistas, algunos armados, además muchos vinculados, por si no lo saben, porque los llevan a la caseta y les pagan; no en todos los casos, pero sí hay estos ejemplos de que los llevan para estar ahí y les pagan y a lo mejor ellos no saben que hay organizaciones que tienen malos antecedentes y están hasta armados y asaltan a los automovilistas, los amenazan, eso no se puede permitir".



"No es temporal, ya se relajó la disciplina y les permitimos que sigan robando, no, seguimos combatiendo tomas clandestinas todos los días y mantenemos abajo el robo de combustible y se ahorra mucho es lo mismo con las casetas", agregó.



NO HAY RAZON PARA AUMENTAR EL PRECIO DE LA TORTILLA



El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla afirmó en la mañanera que no existen razones o motivos para incrementar el precio del kilo de la tortilla en el país, como advirtieron representantes del sector sobre aumentar el costo hasta en 2 pesos a partir de diciembre.



’Quienes empezaron con este ruido fueron una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México, no hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla, aunque se digan nacionales son solo agrupaciones regionales... No hay porque subirlo y los aumentos que hemos visto están por debajo o igual a la inflación’.



Expuso que el precio de los combustibles está por debajo de la inflación, ’por tanto es un factor importante en el precio de la tortilla; la cosecha principal de maíz blanco en Sinaloa fue buena este año, y el precio que se pagó por él es un poco abajo que el del año pasado’.



En ese sentido, agregó que ’Gruma y Minsa que son los principales productores de harina de maíz nixtamalizada, no han tenido aumentos, lo tuvieron a finales del año pasado, entonces todo este año no ha habido, no tenemos indicaciones de que vaya a haber un aumento, si no han aumentado nada, por qué van a subirlo’.



En días pasados el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, advirtió que, a partir de diciembre de este año, el precio de la tortilla subirá de 1 hasta 2 pesos por kilogramo, como consecuencia principalmente de incrementos en la harina, energéticos, acero, maíz y otros factores que se han dado a lo largo de 2020.



FRENAAA ANUNCIO QUE SE RETIRARIA DEL ZOCALO



El Presidente infirmó que hay diferencias al interior de FRENAAA, luego de que se anunciara el retiro del campamento del Zócalo de la Ciudad de México, "en efecto ya anunciaron que van a retirarse, pero todavía no lo hacen, parece que hay problemas al interior de esta organización". Y aclaró que, si deciden quedarse, se les respetará su derecho a la manifestación.



"En el caso de FRENAAA echaron a andar el movimiento y ahora creo que tienen problemas porque dieron a conocer que ya se iban y no se han ido porque tienen diferencias", dijo.