Los factores que tienen sumergido a Guanajuato en la anarquía

Guanajuato, el estado más violento de México, ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) por casi 29 años. Durante la última década, los gobiernos dejaron crecer las redes de criminalidad y corrupción que permitieron el desarrollo, expansión y fortalecimiento de grupos de la delincuencia organizada que hoy tienen en jaque a la entidad, coincidieron especialistas en seguridad.



’Esta situación (de violencia) ha prevalecido al menos dos décadas (…) El hecho de que nada más el PAN tenga el control en el estado desde hace muchos años ha permitido la expansión de redes de contubernio y alianzas con las policías municipales y estatales y con políticos. Yo creo que ésta es una de las causas que generan la dinámica (de violencia)’, dijo a SinEmbargo Ricardo Ravelo, especialista en temas del narcotráfico.



El primer mandatario panista fue Carlos Medina Plascencia, quien llegó en 1991 cuando el Congreso del Estado lo nombró Gobernador interino tras la declinación del priista Ramón Aguirre Velázquez para asumir la gubernatura, luego del fraude electoral y las manifestaciones encabezadas por el entonces candidato panista Vicente Fox. Desde entonces, Guanajuato ha tenido ocho gobernadores emanados del PAN.



A nivel local, la mayoría de los 46 ayuntamientos están a cargo de administraciones panistas y priístas. Tan sólo el blanquiazul mantiene el control en al menos la mitad de los municipios.





EL CÁRTEL SANTA ROSA DE LIMA



El Cártel de Santa Rosa de Lima –llamado así por la localidad donde nació y presuntamente vive su líder, “El Marro” – es un grupo delictivo regional “joven” que surgió en 2014 y tuvo una rápida expansión en Guanajuato.



“Creo que no es propiamente un Cártel, pero está en proceso de crecimiento importante. Es una organización delictiva que ha surgido al amparo de la corrupción policíaca y política, y que ha tenido un desarrollo importante en los últimos seis años, sobre todo en el robo de combustible. Esa actividad lo convirtió en un grupo poderoso”, platicó Ravelo.



Guanajuato es una zona clave para el robo de hidrocarburos porque en el municipio de Salamanca se encuentra una de las refinerías más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicaron Ricardo Ravelo y el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad.



“El huachicol se presenta porque precisamente ahí está una de las principales refinerías. Personas que están alrededor de las instalaciones de Pemex han vivido de eso (del robo de combustible) durante mucho tiempo”, dijo el militar.



En esa entidad se encuentra el llamado “Triángulo del Huachicol”, conformado por los municipios de Salamanca, Apaseo El Grande, León, Irapuato y Celaya. Se llama así porque por esos cinco lugares pasan los ductos que transportan hidrocarburos a varias zonas de México.



El Cártel de Santa Rosa creció rápidamente porque se dedicó sólo al tráfico de combustible y no competía con los cárteles de droga que ya estaban asentados en el lugar, como el caso del Cártel de Sinaloa, explicó Ravelo.



“El Cártel de Santa Rosa estaba dedicado –al menos hasta hace unos años– a una actividad ajena a estos otros grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas. Esto permitió a ‘El Marro’ esa libertad de crecimiento tan rápido”, dijo.



Sin embargo, ese no fue el único aspecto para su desarrollo. Un factor crucial para su fortalecimiento tuvo que ser la corrupción y la protección que recibió el grupo delincuencial por parte de las autoridades.



Para Ravelo, según señaló, en Guanajuato está muy claro el grado de contubernio policíaco: “de lo que sí no hay duda es que las policías están metidas en la protección de Santa Rosa de Lima”.



El General Francisco Gallardo Rodríguez añadió que la corrupción y protección pudo llegar hasta los militares, pues son los castrenses quienes resguardan las refinerías y sus ductos.



“Quien tiene la seguridad de Pemex y de los puntos estratégicos a nivel nacional –como CFE, presas, vías de ferrocarril– es el Ejército”, reiteró.



Al respecto, Gallardo recordó que el General de brigada Eduardo León Trauwitz, quien fuera escolta del Presidente Enrique Peña Nieto, está acusado por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana cuando fue jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.



Ravelo destacó que si la corrupción y la protección al crimen organizado es la razón del crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, eso pone en evidencia que Guanajuato está ante un escenario de vacío de poder.



“Una parte de la legalidad está totalmente atrofiada. Hay un vacío de Estado, vacío legal, y donde hay vacío legal reina la delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades”, dijo.



GUERRA ENTRE CÁRTELES



En Guanajuato se libran al menos dos guerras con tres cárteles como protagonistas, de acuerdo con Ravelo. Una es por el control del robo de combustible, disputada entre el Cártel de Santa Rosa contra el CJNG, que ingresó al estado con el objetivo es desplazar a “El Marro” del negocio del huachicol.



La otra es por el control del tráfico de drogas y extorsión. En ésta, de acuerdo con Ravelo, se presume que habría una alianza entre el Cártel Santa Rosa de Lima y miembros del Cártel de Sinaloa para enfrentar al CJNG.



“El Cártel de Sinaloa está aprovechando la guerra (que tiene el CJNG con Santa Rosa) para enfrentarse al de Jalisco en la zona del Bajío”, expresó.



El especialista apuntó que Guanajuato, en materia de cárteles de droga, es un territorio controlado por el Cártel de Sinaloa, aunque antes del año 2000 el control lo tenía el Cartel de Juárez, con Amado Carrillo.



El Bajío es una plaza valiosa para narcotráfico porque es la conexión hacia el norte del país, coincidieron Ravelo y Gallardo; además, es un mercado de drogas importante para Sinaloa.



“Guanajuato está en puro centro de trasiego de droga, de contrabando. Es un punto de quiebre que está entre el occidente, norte, sur y centro”, dijo Gallardo.



“Es una ruta muy socorrida por el crimen organizado”, añadió Ravelo.



La corrupción, el contubernio de grupos políticos con el crimen organizado y la colusión y coaptación de las policías municipales y estatales son los factores a los que se podría adjudicar el fortalecimiento de la delincuencia organizada en Guanajuato, consideraron los expertos.



“Ningún gobierno ha podido controlar la situación (crimen y violencia) en Guanajuato. La corrupción siempre ha sido un obstáculo; el contubernio de los grupos políticos con el crimen organizado. Por supuesto que también tiene mucho que ver la colusión de los grupos policiacos, tanto municipales como estatales”, explicó Ravelo. Sugeyry Gándara | SIN EMBARGO