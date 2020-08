Los familiares que le ayudan al rector

Hay dos picaportes políticos familiares que el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, sembró con denuedo y hasta simulando rupturas, para tener acceso literal, al Morena de López Obrador. Y es a través de ellos como intenta ofertarse en ese partido: su primo y ex rector de la propia Universidad, Marcial Rodríguez Saldaña, actual secretario general del Morena en Guerrero. Y su sobrino, el regidor de ese mismo partido Samir Daniel Ávila Bonilla. La historia de ambos personajes lo dice todo.

PROTECCIONES CON DISTANCIA. – Alejado en apariencia, tanto de Marcial como de Samir, el rector no pudo, sin embargo, mantenerlos a salvo del linchamiento mediático. Se lee así. 1.- En 2019, Marcial Rodríguez fue balconeado en redes sociales y medios de comunicación por cobrar «humildemente», un salario ostentoso y ofensivo para la mayoría de los guerrerenses. En un documento oficial, solicitado por el consejero morenista Sergio Montes Carrillo a la Plataforma Nacional de Transparencia, el área de nóminas de la UAGro confirmó, con fecha 31 de enero del 2019, que Marcial percibía 60 mil 293 pesos con 90 centavos mensuales, como profesor de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), sin cumplir con el horario laboral, en función de que sus tareas en el Morena se lo impiden. Circuló después una lista con los nombres de todos aquellos que cobran como ‘asesores’ en el ayuntamiento de Acapulco, presidido por la morenista, Adela Román Ocampo. Ahí, Marcial apareció con un salario de 30 mil pesos mensuales. A ello suma otros 30 mil como dirigente del Morena. Nada más para situarse en la misma sintonía de AMLO en lo que respecta a la «austeridad republicana.» Y desde luego, Marcial va a desquitar su salario universitario abriéndole puertas al rector en el Morena, rumbo a la sucesión gubernamental del 2021. Ante el escándalo, el rector prometió un cruce de nóminas para evitar estos cobros salariales indebidos. Pero todo se quedó en simulación. Ya le sabe a eso de engañar a los medios. 2.- Samir Ávila Bonilla, inició como secretario auxiliar de Javier Saldaña durante su primer periodo como rector. No podía desproteger a su sobrino. Luego, se fue a la preparatoria 1. Y con la ayuda del director José Ángeles Manzo ―y por supuesto, del rector― obtuvo en un lapso relativamente breve, su Tiempo Completo Asociado C. Después, quiso dar clase en la carrera de Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación. Algo se le atravesó y declinó esa pretensión. Por un acuerdo inconfesable entre el rector y el coordinador estatal del PT, Victoriano Wences Real, fue encumbrado como regidor de ese partido en la comuna de Chilpancingo en la elección de 2018. Algo que ningún cercano al rector ha logrado. Samir se pegó a la actual diputada local del Morena, Norma Otilia Hernández Martínez. Y se mudó a ese partido porque, al parecer, ese era el plan. Para deslindarse de él y en forma simulada, el rector fue presionado por algunos actores universitarios que descubrieron a Samir, cobrando como regidor y docente. En junio de 2019, anunció que su sobrino ya no cobraría los 22 mil pesos mensuales como docente, sino cuatro horas. Pero Samir ya había tramitado en el Congreso local —a través de Norma Otilia―, un decreto que le permitía cobrar como regidor y también como docente. Nada más para refrendar las practicas priistas en el Morena. Con el fin de desactivar presiones en la preparatoria 1 y así eludir las suspicacias, Samir fue cambiado al área de Juicios Orales de la Facultad de Derecho. Actualmente, trasciende que cobra como asesor del propio rector. En corrillos universitarios corre fuerte la especie de que, con esos apoyos políticos y con los de la diputada morenista Norma Otilia, plancha el terreno para caer en la próxima 63 legislatura (2021-2024) como diputado local. Y desde luego, coludido con Marcial, tratan de meter a Javier Saldaña, a la pelea por la candidatura a gobernador por el Morena. El rector ya tiene en la bolsa los apoyos del gobernador Héctor Astudillo. Como hizo en la UAGro, intenta tejer una «candidatura de unidad» que lo lleve a ser postulado sin competencia alguna. Lo cual es una verdadera utopía.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Los normalistas de Ayotzinapa anunciaron ayer en Chilpancingo, que buscarán una audiencia con el presidente López Obrador, ante la inminente liberación del ex edil perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Está visto que, desde el Poder Judicial, le están metiendo zancadillas al presidente. Y nadie de los que tiene a su lado, le están ayudando. Con estos hechos, la Cuarta Transformación naufraga irremediablemente.