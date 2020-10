Los fideicomisos no tenían ningún control; ya no hay partida de moches ya nadie podrá medrar al amparo del poder público: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 14, OCTUBRE, 2020, 11:48 hrs.

Después del anuncio de la alianza de gobernadores federalistas de impugnar la desaparición de fideicomisos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, que quien defiende estos fideicomisos está defendiendo a la corrupción.



El Mandatario explicó que a través de estos mecanismos se transferían recursos a empresas y grupos e incluso, dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya se ha pronunciado por la falta de transparencia en el manejo de recursos.



’Los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro porque estos fideicomisos no tenían ningún control, inclusive, la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado de que no había transparencia y desde luego se transferían fondos del presupuesto público dinero de todo el pueblo a grupos y empresas, se subsidiaba a corporaciones que tienen pues muchos recursos, todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología, pronto vamos a tener ya terminado el trabajo de evaluación’, dijo.



El Ejecutivo federal señaló, que se van a dar a conocer los pormenores de quienes se beneficiaban de los fideicomisos y es por eso que ’están muy nerviosos’ los opositores, porque primero se quisieron oponer a la eliminación de esta figura y ahora acusan que se están confiscando los bienes.



Ante este escenario, López Obrador acusó que les debería ’dar vergüenza’ y ofrecer una disculpa por oponerse a combatir la corrupción.



’Pero es tanta su ambición al dinero y su prepotencia y las malas costumbres de que enseñan el cobre defendiendo lo indefendible. Qué pueden estar preocupados si deportistas, si artistas, escritores, investigadores están recibiendo apoyos, los van a seguir recibiendo no les va a faltar, ¿cuál es la preocupación?".



Dijo que se defiende este ’gobierno paralelo o esta dualidad administrativa’ porque en el periodo neoliberal se permitía con este mecanismo el saqueo de bienes nacionales para destinarlos a una minoría porque además a través de organismos autónomos se lograba coptar conciencias.



’Porfirio Díaz le llamaba de otra manera, decía maicear, ya se terminó eso, ya no hay partidas de moches, ya nadie va a poder medrar al amparo del poder público y no le hace que surja el FRENAAA 1, 2 o 3’, precisó.



LOS QUE COMETIERON ROBO MASIVO DE MEDICAMENTOS PARA CANCER USARON TRAILER



Rerecordó que ya fue presentada una denuncia por el robo, por lo que el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo la investigación.



Luego de que se diera a conocer el robo de más de 37 mil dosis de medicamentos contra el cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se usó un tráiler para transportar las medicinas, además, dijo que se tienen testigos de los hechos, que ayudan en las investigaciones, luego de que el gobierno presentara una denuncia.



El Ejecutivo federal, rechazó las acusaciones de que el gobierno haya planeado el robo de medicinas, señaló que ya existe una denuncia, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ de CdMx) realiza las investigaciones pertinentes.



’Se presentó una denuncia, hay una investigación, ya se tienen testigos que vieron fue un tráiler.



Se tienen a los testigos y la investigación la lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México, creo que pronto vamos a tener ya los resultados’.



El Mandatario reiteró sus especulaciones sobre un sabotaje por parte de las farmacéuticas, a quienes culpó de acaparar los medicamentos, provocando una escasez de los mismos, esto se debe, dijo, al ’influyentismo’ y la corrupción en el sector, que creó una especie de ’mafia’.



’Se lograron comprar medicamentos, no sé si se aseguraron, hoy vamos a informar sobre esto, lo que puedo decir es que nos costó trabajo conseguirlos, se trajeron de Argentina y se los roban